"Aniołki Charliego", "Podwójne życie" - filmowy weekend premium TV

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(24 lipca). Dziesięć lat temu doszło do nadnaturalnej katastrofy. Ludzie, którzy zginęli tamtego dnia, egzystują na świecie jako zapętlone w czasie widma, wciąż wykonujące te same czynności. Licealistka imieniem Veronica zaczyna być nawiedzana przez ducha młodego mężczyzny. Kim jest i czego chce tajemniczy Brian? Fantastyczny thriller wedle powieści Daniela Watersa, z Bellą Thorne w roli głównej.Sobotnią premierą będzie(25 lipca). Po tym jak został napadnięty, pierdołowaty księgowy Casey zapisuje się na kurs karate. Za wszelką cenę chce być prawdziwym, groźnym mężczyzną. Czy jednak słabość jest wadą? Czarna komedia Rileya Stearnsa, stanowiąca współczesną odpowiedź na "Podziemny krąg", przynosi refleksję na temat toksycznej męskości. W roli głównej - malowniczo neurotyczny Jesse Eisenberg.W niedzielę premiera filmu(26 lipca). Pisarz, wydawca, ich żony, a także konstelacja powiązanych z nimi postaci. Oto komedia obyczajowa, która opowiada o romantycznych i zawodowych perypetiach przedstawicieli paryskiej bohemy. Reżyserem filmu jest Olivier Assayas, mający w różnorodnym dorobku m.in. szokujący thriller "Demonlover" i familijny dramat "Pewnego lata". W obsadzie - niezmiennie pełna wdzięku Juliette Binoche.Sobotnią premierąbędzie dramat(25 lipca). Ricky (Kris Hitchen) i Abby (Debbie Honeywood) mieszkają z dwójką dzieci w Newcastle. Są kochającą się rodziną i troszczą się o siebie nawzajem. Ricky poszukuje swojej drogi zawodowej, podczas gdy Abby z pasją zajmuje się opieką nad starszymi ludźmi. Mimo że ciężko pracują, obydwoje zdają sobie sprawę, że nigdy nie będzie ich stać na własny dom. Pewnego dnia Ricky postanawia wykorzystać daną mu przez los szansę i para decyduje się postawić wszystko na jedną monetę. Abby sprzedaje samochód, aby Ricky mógł kupić nową furgonetkę i zostać niezależnym kierowcą. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z ich planem...Niedzielną Megapremierąbędzie film(26 lipca). Sabina Wilson (Kristen Stewart), Elena Houghlin (Naomi Scott) i Jane Kano (Ella Balinska) pracują dla tajemniczego Charlesa Townsenda, którego agencja ochroniarsko-śledcza rozszerzyła swoją działalność na cały glob. Najmądrzejsze, najodważniejsze i najlepiej wyszkolone kobiety na całym świecie tworzą zespoły Aniołków kierowane przez wielu Bosleyów. Każdy z nich podejmuje się najtrudniejszych zadań, aby walczyć z niesprawiedliwością.Laureatka BAFTY Kristen Stewart, Naomi Scott oraz Ella Balinska jako przedstawicielki nowego pokolenia w rolach legendarnych Aniołków Charliego.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(25 lipca, Cinemax 2). Karel (Miloslav König) i Saša (Jenovéfa Boková) są małżeństwem, które znalazło się w martwym punkcie. W końcu dziewczyna postanawia na jakiś czas wyprowadzić się z domu. Znajduje tymczasowe schronienie w domu Dušana (Bohdan Karásek), starego kumpla, który grał na jej weselu.Reżyser i scenarzysta Bohdan Karásek w swojej słodko-gorzkiej komedii mówi o życiu uczuciowym współczesnych trzydziestolatków. Film opowiada o serii spotkań, rozmów i krótkich chwil, podczas których bohaterowie analizują łączące ich relacje. Temat przedstawiony jest z kobiecej i męskiej perspektywy.W niedzielę(26 lipca), Cinemax). Isabelle (Julie Delpy) właśnie rozwiodła się z mężem Jamesem (Richard Armitage) i teraz przechodzi trudne chwile, walcząc o prawo do opieki nad ich córką Zoe (Sophia Ally). Skoncentrowana na swojej błyskotliwej karierze jako genetyk Isabelle bardziej niż pracę kocha tylko swoje dziecko. Dlatego kiedy pewnego ranka nie może dobudzić dziewczynki, wpada w wielką panikę. Zrozpaczona dowiaduje się, że Zoe doznała w nocy krwotoku mózgowego. Nie mogąc pogodzić się z sytuacją, Isabelle bierze sprawy we własne ręce i zaczyna walczyć o córkę.Pełen emocji dramat mówi o matczynej miłości, która jest w stanie zmusić człowieka do robienia rzeczy z pozoru niemożliwych.Drugą premierą będzie(26 lipca, Cinemax 2). Ponad pięćdziesięcioletni Ulysses (Eric Cantona) był niegdyś znanym francuskim artystą. Kilka lat temu uciekł jednak od rodziny i postanowił zakończyć swoją karierę. Teraz mieszka ze swoim psem Josephem w starej rezydencji pośrodku lasu. Dni spędza w samotności, grając w tenisa z maszyną lub słuchając ścieżek dźwiękowych filmów grozy. Ulisses jest znudzony na śmierć, ale jest zbyt dumny, aby się do tego przyznać. Mona (Manal Issa) natomiast ma dwadzieścia lat i jest studentką sztuki. Jej życie jako artystki nie mogło być bardziej beztroskie. Dni spędza między warsztatami rysowania a lekcjami teorii. Pewnego dnia dziewczyna niespodziewanie decyduje się odwiedzić Ulissesa. Po pierwszej próbie i pewnym niepowodzeniu, para wyrusza w podróż, która na zawsze zmienia ich życie. Intrygujący komediodramat o podróży dwojga artystów: mężczyzny, który swoje najlepsze lata ma już za sobą oraz stawiającej swoje pierwsze kroki w sztuce studentki.