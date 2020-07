NBA wznawia rozgrywki. Plan transmisji w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Ponad cztery miesiące trwała przerwa w rozgrywkach najlepszej koszykarskiej ligi świata.

• NBA wznawia rozgrywki już 30 lipca 2020 roku. Transmisje na antenie Canal+ Sport.

Gdyby nie determinacja federacji, zawodników i władz, do restartu ligi być może by nie doszło. Tymczasem, żeby dokończyć sezon, NBA ogłosiło, że przebada na obecność koronawirusa zawodników i pracowników dwudziestu dwóch klubów, które powinny rywalizować na parkiecie. Zainteresowanych poddawano testom co dwa dni. Łącznie wykryto 25 zakażeń wśród koszykarzy. Zanim dotarli do ośrodka w Orlando - musieli wyzdrowieć.W poniedziałek władze NBA poinformowały, że wśród skoszarowanych w zamkniętym ośrodku w Orlando, przygotowujących się do dokończenia ligi prawie 350 zawodników, nie ma ani jednego przypadku COVID-19. Wracamy do gry - zakomunikowano.Wszystkie mecze, począwszy od 30 lipca, odbędą się bez udziału publiczności w Disney World na Florydzie. Runda zasadnicza potrwa do 14 sierpnia, a w drugiej połowie miesiąca - rozpocznie się faza play-off. Fani "kosza" będą mogli obejrzeć mecze na żywo w Canal+ Sport. Wiele spotkań transmitowanych będzie w przystępnych, europejskich godzinach.Plan transmisji w Canal+ Sport:Czwartek/Piątek (30/31 lipca):• godz. 00.30 New Orleans Pelicans - Utah Jazz• godz. 03.00 LA Lakers - LA ClippersPiątek (31 lipca):• godz. 20.30: Brooklyn Nets - Orlando MagicSobota (1 sierpnia):• godz. 00.30 Milwaukee Bucks - Boston Celtics,• godz. 19.00 Denver Nuggets - Miami HeatNiedziela (2 sierpnia):• godz. 00.00 LA Clippers - New Orleans Pelicans• godz. 21.30 Boston Celtics - Portland Trail Blazers,• godz. 02.30 Houston Rockets - Milwaukee BucksPoniedziałek (3 sierpnia):• godz. 19.30 Miami Heat - Toronto Raptors,Wtorek (4 sierpnia):• godz. 19.30 Milwaukee Bucks - Brooklyn NetsŚroda (5 sierpnia):• godz. 03.00 Portland Trail Blazers - Houston Rockets• godz. 20.30 Utah Jazz - Memphis GrizzliesCzwartek (6 sierpnia):• godz. 00.30 LA Lakers - Oklahoma City Thunder• godz. 19.30 Sacramento Kings - New Orleans Pelicans• godz. 22.00 Milawaukee Bucks - Miami HeatPiątek (7 sierpnia):• godz. 19.00 San Antonio Spurs - Utah Jazz• godz 23.00 Brooklyn Nets - Sacramento KingsSobota (8 sierpnia):• godz. 03.00 Toronto Raptors - Boston Celtics• godz. 19.00 Portland Trail Blazers - LA ClippersNiedziela (9 sierpnia):• godz. 00.00 Indiana Pacers - LA Lakers• godz. 22.00 Toronto Raptors - Memphis GrizzliesPoniedziałek (10 sierpnia):• godz. 00.30 Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers• godz. 21.00 Utah Jazz - Dallas MavericksWtorek (11 sierpnia):• godz. 20.00 San Antonio Spurs - Houston RocketsŚroda (12 sierpnia):• godz. 22.00 Houston Rockets - Indiana PacersCzwartek (13 sierpnia)• godz. 03.00 Denver Nuggets - LA Clippers,• godz. 22.00 LA Lakers - Sacramento KingsPiątek (14 sierpnia):• godz. 19.00 San Antonio Spurs - Utah Jazz,• godz. 23.00 Houston Rockets - Philadelphia 76ersSobota (15 sierpnia):• godz 03.00 Toronto Raptors - Denver Nuggets