Zmiany w 11 edycji "The Voice of Poland" TVP2. Współprowadzącą Małgorzata Tomaszewska

Łukasz Szewczyk

• Prezenterka "Pytania na Śniadanie" Małgorzata Tomaszewska dołącza do grona współprowadzących jedenastej edycji muzycznego talent-show TVP2.

Małgorzata Tomaszewska / Fot. Waldemar Kompła/TVP

Kolejne zmiany w nowej odsłonie "The Voice of Poland". Zaledwie tydzień temu ogłoszono, że w trenerskim fotelu zasiądzie Urszula Dudziak, którą dotychczas mogliśmy oglądać w pierwszej edycji "The Voice Senior". Okazuje się, że zmiany nie dotyczą jedynie trenerów. Wśród współprowadzących nowej edycji programu zobaczymy gwiazdę "Pytania na Śniadanie" Małgorzatę Tomaszewską.- mówi Małgorzata Tomaszewska.Prezenterka wspólnie z Adamem Zdrójkowskim przemierzy setki kilometrów, aby wręczyć uczestnikom zaproszenie do programu. Małgorzata Tomaszewska pojawi się także w etapie Live na backstage'u, gdzie będzie rozmawiała z uczestnikami, którzy dotrą do odcinków na żywo.Zdjęcia do jedenastej edycji ruszają już w połowie sierpnia a premierowy odcinek programu widzowie zobaczą już we wrześniu w TVP2.