ONE Championship wraca do oktagonu. Transmisje na antenie Fightklubu

Łukasz Szewczyk

• Od końca lutego fani MMA na całym świecie czekali na kolejną galę spod znaku ONE Championship. I doczekali się, bo kolejne widowisko odbędzie się ostatniego dnia lipca w Bangkoku

• Transmisja na antenie Fightklubu

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała szyki wielu sportowcom na całym świecie, także fighterom szykującym się do występów na galach ONE Championship. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym organizacja odwołała wszystkie swoje wydarzenia na pierwsze półrocze bieżącego roku i wraca do oktagonu dopiero w samym środku wakacji. Pierwszy event po pandemicznej przerwie zaplanowany został na 31 lipca i odbędzie się w stolicy Tajlandii pod wiele znaczącym tytułem "No Surrender". Transmisja w Fightklubie!W Main Card gali w Bangkoku zaplanowano łącznie sześć pojedynków, w tym jedną walkę kobiet pomiędzy dwoma miejscowymi zawodniczkami, Stamp Fairtex i Sunisą Srisen. W konfrontacji wieczoru Rodtang Jitmuangnon zmierzy się z Petchdamem Petchyindee Academy, a stawką tej batalii będzie należący do pierwszego z nich tytuł mistrza świata Muay Thai w wadze muszej. Reprezentant Tajlandii sięgnął po pas w 2019 roku pokonując na gali Dawn Of Heroes Jonathana Haggerty'ego. Dwukrotnie skutecznie bronił tytułu najpierw zwyciężając Waltera Goncalvesa podczas Century, a wreszcie pokonując w rewanżu Haggerty'ego przez TKO w trzeciej rundzie podczas ONE Championship: A New Tomorrow. Wprawdzie pod koniec lutego przegrał z Kaonarem P.K.SaenchaiMuaythaiGym, niemniej w Bangkoku będzie nieznacznym faworytem.W Impact Arenie dojdzie do trzeciej w historii potyczki pomiędzy Rodtangiem Jitmuangnonem a Petchdamem Petchyindee Academy. Obie poprzednie rozgrywane były w ramach Rajadamnern Stadium, a obaj zawodnicy wygrali po jednej z nich. Najbliższe starcie będzie miało zdecydowanie najcięższy wymiar gatunkowy, nie tylko pozwoli ocenić, kto z tej pary jest lepszy, ale też zadecyduje o tym, kto w najbliższej przyszłości będzie mógł dumnie nosić pas mistrza świata.Także globalny tytuł będzie stawką drugiej niemniej ciekawie zapowiadającej się walki podczas ONE Championship: No Surrender, w której w szranki staną Petchmorakot Petchyindee Academy i Yodsanklai IWE Fairtex. Dla pierwszego z nich będzie to premierowa obrona tytułu wywalczonego na początku lutego podczas gali Warrior's Code. W Dżakarcie pokonał on wówczas decyzją sędziów Pongsiriego P.K. Saenchaimuaythaigyma. Dla Taja było to już trzecie podejście do pasa ONE Championship, oba poprzednie kończyły się niepowodzeniami, ale rozgrywane były na zasadach kick-boxingu. W obu starciach lepszy okazywał się wówczas Giorgio Petrosyan. Pierwszy pojedynek z Włochem został nierozstrzygnięty, w drugim rywal z Europy okazał się zdecydowanie lepszy. W lutym Petchmorakot Petchyindee Academy sięgnął wreszcie po upragniony tytuł. Czy będzie jednak posiadał go również po premierowej obronie?