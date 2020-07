Królik Bugs obchodzi 80 urodziny. "Nowe Zwariowane Melodie" na antenie Boomeranga

Łukasz Szewczyk

• Jest ikoną popkultury, otrzymał Oscara i od lat niezmiennie bawi pokolenia. Dokładnie 80 lat temu Królik Bugs debiutował na ekranie

• W tym czasie wiele osiągnął, stając się międzynarodową gwiazdą i ulubionym bohaterem dzieci na całym świecie

"Co jest, doktorku?" - pyta Królik Bugs w pierwszej produkcji z jego udziałem, która została wyemitowana 27 lipca 1940. Jego pojawienie się w "Gonić króliczka" było prawdziwą rewolucją, a ten sprytny futrzak poprzez swoje nieoczywiste żarty i słowne zaczepki zmienił wzorce kreskówkowych postaci. Jako ikona popkultury jest ponadczasowy i uwielbiany przez pokolenia, dzięki czemu stał się bohaterem wielu filmów, gier, seriali i komiksów.Uwielbiający marchewkę i wesołe przygody Bugs pochodzi ze wschodniej części Nowego Jorku i mówi charakterystycznym akcentem z Brooklynu. Dostąpił wielu zaszczytów - w roku 1997 został pierwszą postacią z kreskówki, która została umieszczona na znaczku pocztowym w Stanach Zjednoczonych. Ma również swoją własną gwiazdę na Hollywood Walk of Fame.Oficjalnym głosem rezolutnego królika przez prawie 50 lat był Mel Blanc. Jego dzieło kontynuowała bardzo mała grupa aktorów, w tym: Jeff Bergman, Billy West, Joe Alaskey. Obecnie jest to Eric Bauza.Przygody Królika Bugsa i jego przyjaciół można oglądać w produkcji: "Nowe Zwariowane Melodie" na antenie Boomeranga. Serial przedstawia nowe losy zabawnych postaci: Bugsa, Daffy'ego, Tweety'ego, Sylwestra, Loli i Taza. Gratką dla fanów jest serial "Zwariowane melodie: Maluchy w pieluchach", który opowiada o tej samej grupie kumpli. Jednak akcja kreskówki rozgrywa się w czasie, gdy ich bohaterowie byli małymi i uroczymi berbeciami.Emisja odcinków "Nowe Zwariowane Melodie" i "Zwariowane Melodie: Maluchy w pieluchach" od września na antenie Boomeranga.