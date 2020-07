Formula E wraca na antenę Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Po rocznej przerwie do ramówki Motowizji powracają relacje z wyścigów Formuły E.

Obecny sezon elektrycznej serii wyścigowej rozpoczął się od dwóch wyścigów w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. W 2020 roku kierowcy ścigali się w chilijskim Santiago, Mexico City oraz marokańskim Marrakeszu. Rywalizacja w Formule E, podobnie jak w innych mistrzostwach, została wstrzymana ze względu na pandemię koronawirusa. Władze serii podjęły radykalną decyzję w kwestii zakończenia sezonu.W sierpniu w przeciągu zaledwie 9 dni odbędzie się aż 6 wyścigów - wszystkie na terenie byłego lotniska Tempelhof w Berlinie. Aby urozmaicić rywalizację, w użyciu będą trzy różne konfiguracje specjalnie zbudowanego toru.To nie będzie pierwsza wizyta Formuły E na legendarnym lotnisku. Elektryczna seria ściga się na Tempelhofie co roku od 2015 roku (z wyjątkiem sezonu 2015/16, kiedy E-Prix Berlina odbyło się na ulicach stolicy Niemiec). Ostatnie dwie edycje wygrywali kierowcy Audi Sport ABT Schaeffler.Powrót Formuły E do rozgrywania wyścigów wiąże się także z powrotem samej serii na antenę Motowizji, która była jej pierwszym nadawcą telewizyjnym w Polsce.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Fanów Formuły E czekać będą intensywne trzy tygodnie. Najpierw od 1 do 4 sierpnia na antenie Motowizji pojawią się skróty pierwszych 5 wyścigów bieżącego sezonu. Następnie od 8 do 16 sierpnia podsumowanie wszystkie sześć rund w Berlinie.• Rijad - podsumowanie wyścigów - sobota, 1 sierpnia, godz. 14.00• Santiago - podsumowanie wyścigu - niedziela, 2 sierpnia, godz. 14.00• Mexico City - podsumowanie wyścigu - poniedziałek, 3 sierpnia, godz. 19.00• Marrakesz - podsumowanie wyścigu - wtorek, 4 sierpnia, godz. 19.00• Berlin - podsumowanie wyścigu 1 - sobota, 8 sierpnia, godz. 14.00• Berlin - podsumowanie wyścigu 2 - niedziela, 9 sierpnia, godz. 14.00• Berlin - podsumowanie wyścigu 3 - poniedziałek, 10 sierpnia, godz. 18.55• Berlin - podsumowanie wyścigu 4 - wtorek, 11 sierpnia, godz. 18.55• Berlin - podsumowanie wyścigu 5 - sobota, 15 sierpnia, godz. 14.00• Berlin - podsumowanie wyścigu 6 - niedziela, 16 sierpnia, godz. 14.00