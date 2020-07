Nowy serial fabularny "Drwale" z gwiazdorską obsadą w National Geographic (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polska premiera nowego serialu National Geographic "Drwale" z udziałem gwiazdorskiej obsady.

• Ośmioodcinkowa seria oparta jest na bestsellerowej powieści nagrodzonej Pulitzerem autorki, Annie Proulx. W wyjątkowo mroczny sposób rozprawia się z tajemnicą krwawych masakr, towarzyszących osadnikom Nowej Francji u schyłku XVII w., bo historia nowego świata zapisana jest krwią.

Serial "Drwale" National Geographic / Fot. National Geographic

Serial "Drwale" National Geographic / Fot. National Geographic

Serial "Drwale" National Geographic / Fot. National Geographic

- wspomina twórca miniserialu "Drwale" National Geographic, Elwood Reid.Takie premiery nie pojawiają się często. Znane z najwyższej jakości serii dokumentalnych i przyrodniczych National Geographic starannie buduje również portfolio oryginalnych produkcji fabularnych, prezentując swoją najnowszą serię dramatyczną.Poprzedni serial fabularny, "Strefa skażenia" ( "The Hot Zone") był najchętniej oglądaną premierą na kanale w 2019 r. Tym razem na małych ekranach zobaczymy m.in. nominowanego do Złotego Globu za rolę w serialu Fargo Davida Thewlisa (Claude Trepagny) oraz laureatkę Oscara Marcię Gay Harden (Mathilde Geffard). Ośmioodcinkowy miniserial "Drwale" to przejmująca produkcja stworzona w oparciu o hitową powieść Annie Proulx - wyróżnionej Nagrodą Pullitzera autorki "Kronik portowych" oraz "Tajemnicy Brokeback Mountain"."Tutaj możesz być kimkolwiek zechcesz" - obiecuje Rene Sel (Christian Cooke), młody człowiek, który razem z całą grupą przesiedleńców przybywa do osady Wobik w Nowej Francji pod koniec XVII wieku. To tu, w niewielkiej osadzie na terenie dzisiejszej prowincji Quebec w Kanadzie, rozgrywa się akcja serialu National Geographic. W czasach, gdy Kościół katolicki posyła za ocean jezuickich kapłanów, by nawrócili rdzenną ludność, Francja sprowadza swoich poddanych do zasiedlenia nowej kolonii. Ta odmienna grupa przybyszów z Europy wchodzi w otwarty konflikt nie tylko z naturą, wycinając w pień nienaruszone dotąd kanadyjskie puszcze, ale i z rdzenną ludnością. Nieustający chór rąbanych drzew przerywa krzyk przerażonych osadników, którzy dowiadują się o kolejnych ofiarach tajemniczych masakr. Jest wielu podejrzanych o te brutalne egzekucje. Zarówno Anglicy, Kompania Zatoki Hudson jak i plemię Irokezów, zwanych również Mohawkami, najchętniej wypędziliby Francuzów z tego terytorium. Podczas, gdy upadają kolejne drzewa, a kolonia rozwija się z dnia na dzień, na kartach historii Nowego Świata zapisuje się coraz więcej tragicznych zdarzeń i krwawych rozrachunków.Dziewicze tereny XVII-wiecznej Kanady stanowią nie tylko tło, ale i punkt wyjścia dla wszystkich wydarzeń w serialu. To dojmująca opowieść o sile przetrwania, ambicji odkrywania nowego lądu, obietnicach bogactwa, ale i naturalnych relacjach człowieka z przyrodą - do której można się dostosować, lub chcieć ją zdominować.- tłumaczy Elwood Reid.Premierę serii zaplanowano łącznie w 172 krajach i w 43 językach. W obsadzie, obok wymienionych już gwiazd ekranu, zobaczymy też, m.in. Christiana Cooke'a ("Love, Rosie"), Aneurin Barnard ("Skłodowska"), Jamesa Bloora ("Dunkierka"), Zahna McClarnona ("Westworld") czy Tallulah Haddon ("Czarne lustro: Bandersnatch").Twórca serialu Elwood Reid ("The Bridge: Na granicy") objął również obowiązki showrunnera i producenta wykonawczego. Parokrotnie nominowany do Oscara Scott Rudin ("Wyspa psów", "Grand Budapest Hotel", "To nie jest kraj dla starych ludzi") razem z m.in. Annie Proulx również są producentami wykonawczymi.Stacja emitować będzie premierowe odcinki co niedzielę o tej samej porze.