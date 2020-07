26. Pol'and'Rock Festival - Najpiękniejsza domówka świata na żywo w Antyradiu

Łukasz Szewczyk

• Antyradio zmienia ramówkę na czas trwania 26. Pol'and'Rock Festival - Najpiękniejszej domówki świata.

• Na antenie festiwalowe studio, relacje, wywiady i transmisje wszystkich zaplanowanych koncertów.

Festiwalowy program Antyradia nadawany wprost z warszawskiego studia Pol'and'Rock Festival wystartuje 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Będzie go można usłyszeć codziennie od 14:00 do późnych godzin nocnych. Przed mikrofonem zasiądą: Tomasz "Kasprol" Kasprzyk, Jakub "Kojot" Olszewski, Piotr "Makak" Szarłacki, Małgorzata Wierzejewska oraz Joanna Zientarska.Na antenie przewidziane są transmisje koncertów: Majki Jeżowskiej, Jelonka, Przybyła, Pull The Wire, Bokki, Renaty Przemyk, Acid Drinkers, Raz Dwa Trzy, Romantyków Lekkich Obyczajów, Eneja, Bethela, Elektrycznych Gitar, Black River, Poparzonych Kawą Trzy, Piotra Bukartyka, Happysad, Big Cyca, Dr Misia, Łydki Grubasa, Farben Lehre, Sidney'a Polaka, Urszuli, Ja MMM Chyba Ściebie, Kwiatu Jabłoni, Cyrku Deriglasoff, Huntera, Ani Rusowicz, Nocnego Kochanka, Tabu oraz GraVity Off - zwycięzcy Antyfestu Antyradia 2020, który na festiwalu odbierze z rąk Tomasza Kasprzyka statuetkę "Złotej Kosy".Pol'and'Rock Festival to jeden z największych festiwali muzycznych w Europie. Jego organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Stanowi wyraz podziękowań dla wszystkich wolontariuszy i ludzi wspierających jej styczniowe, finałowe działania. Od wielu lat odbywa się w Kostrzynie nad Odrą. W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa organizatorzy zostali zmuszeni do zmiany formuły na wydarzenie online.Antyradio patronuje festiwalowi nieprzerwanie od 10 lat.