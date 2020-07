Nowy sezon DTM z udziałem Roberta Kubicy startuje w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Od sierpnia 2020 roku widzowie Eleven Sports będą mogli oglądać DTM, jedną z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych w świecie motorsportu.

• Sezon 2020 zapowiada się szczególnie ciekawie, bo w rywalizacji weźmie udział Robert Kubica, który został kierowcą zespołu ORLEN Team ART.

• Stacja pokaże na swoich antenach wszystkie wyścigi i sesje kwalifikacyjne.

Wielka inauguracja nowego sezonu DTM odbędzie się na słynnym belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps. W sobotę i niedzielę Robert Kubica, dla którego będzie to debiut w DTM, stanie do rywalizacji z broniącym tytułu mistrzowskiego René Rastem oraz kilkunastoma innymi świetnymi kierowcami m.in. Timo Glockiem, Nico Müllerem, Marco Wittmannem i Mikiem Rockenfellerem.Pierwszy weekend z DTM w Eleven Sports 1 rozpocznie się w sobotę o 9:00 od programu specjalnego zapowiadającego ekscytujący sezon. W sobotę transmisja sesji kwalifikacyjnej wystartuje o 10:50, a w niedzielę o 10:40. W oba dni odbędą się odrębne wyścigi, które będzie można śledzić od 13:25. Zawody skomentują Marcin Grzywacz i Mikołaj Sokół. Relacjom będzie towarzyszyło studio, które poprowadzi Maciej Jermakow. Widzowie zobaczą w nim materiały ukazujące kulisy zmagań kierowców, wywiady oraz zapoznają się z opiniami ekspertów m.in. Mikołaja Sokoła, Roberta Smoczyńskiego i Aldony Marciniak.Na sezon 2020 DTM złoży się dziewięć rund odbywających się na znanych europejskich torach. Obok Circuit de Spa-Francorchamps będą to m.in. Lausitzring, Nürburgring, Zolder i Hockenheimring. Zmagania potrwają do 8 listopada.DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) słynie z widowiskowych wyścigów i zaawansowanych technologicznie samochodów z nadwoziem typu coupé. Imponujące konstrukcje należą do najszybszych aut klasy GT na świecie. Robert Kubica będzie miał do dyspozycji przygotowane specjalnie dla niego BMW M4 Turbo DTM. Pojazd jest napędzany silnikiem V8 o pojemności 4,0 l i ma moc około 600 koni mechanicznych. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 3 sekundy, a jego maksymalna prędkość to ponad 300 km/h.Plan transmisji na pierwszy weekend z DTM:Sobota (1 sierpnia)• godz. 09.00: zapowiedź sezonu (Eleven Sports 1)• godz. 10.50: sesja kwalifikacyjna nr 1 (studio od 10:00, Eleven Sports 1)• godz. 13.25: wyścig nr 1 ( Eleven Sports 1)Niedziela (w sierpnia)• godz. 10.40: sesja kwalifikacyjna nr 2 (studio od 10:00, Eleven Sports 1)• godz. 13.25: wyścig nr 2 (studio od 12:45, Eleven Sports 1)Sobotnie wyścigi będą dodatkowo pokazywane na antenie Super Polsat