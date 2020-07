Pol'and'Rock Festival na żywo w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęła sięNajpiękniejsza Domówka Świata, czyli 26. Pol'and'Rock Festival

• Tegoroczny festiwal Jurka Owsiaka z uwagi na zagrożenie epidemiczne odbędzie się w nowej formule.

• Transmisja w internecie, m.in. w Playerze

Jurek Owsiak nie zwalnia tempa, nawet pandemia koronawirusa nie podcina skrzydeł jego fundacji i organizowanych przez nią wydarzeń, takich jak popularny Pol'and'Rock Festival. W tym roku impreza przenosi się z Kostrzyna nad Odrą do studia w Warszawie, a śledzić ją będzie można dzięki nieprzerwanej transmisji online - m.in. w serwisie player.pl! Lista gwiazd jest równie imponująca co w latach poprzednich. Na scenie zobaczymy m.in. Raz, Dwa, Trzy, Kwiat Jabłoni, Big Cyc, Jelonek, Happysad, Enej, Urszulę, Renatę Przemyk, Majkę Jeżowską czy Anię Rusowicz.Player stworzy specjalny kanał, dedykowany transmisji z festiwalu Pol'and'Rock. Relacja rozpocznie się w czwartek 30 lipca o godzinie 10:00 i trwać będzie nieprzerwanie do 3:00 w nocy w niedzielę 2 sierpnia. Uroczyste otwarcie wydarzenia planowane jest na godzinę 15.00 w czwartek. Materiał będzie można oglądać na żywo bez opłat i bez reklam.Transmisję z 26. Pol'and'Rock Festival będzie można oglądać na Player.pl