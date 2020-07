"Usłyszcie nas!" jesienią w TTV. Ruszają castingi do nowego programu

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV rozpoczęła poszukiwania uczestników do nowego programu "Usłyszcie nas!".

• Zdjęcia do cyklu realizowane będą w sierpniu i wrześniu, jego premiera planowana jest na jesień 2020 roku

Bohaterami programu "Usłyszcie nas!" będą silne osobowości idące pod prąd, nonkonformiści nieobecni w świecie rozrywki i w życiu publicznym, które w sześciu odcinkach zaprezentują swoje intrygujące, a czasami kontrowersyjne występy. Ten program chce otworzyć drzwi przed ludźmi, którzy czują się artystami i lubią wyrażać siebie poprzez muzykę, taniec oraz śpiew, ale do tej pory nie mieli szansy na szerszą prezentację. Na koniec serii widzowie zdecydują, który z bohaterów skradł ich serca. Do wygrania będą dwie równorzędne nagrody pieniężne.Telewizja TTV właśnie rozpoczęła poszukiwania uczestników do cyklu. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie stacji.