Mistrzostwa świata w snookerze na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się największe święto wszystkich kibiców snookera. W legendarnym Crucilbe Theatre w Sheffield najlepsi zawodnicy świata staną do walki o mistrzostwo świata, która potrwa aż do 16 sierpnia.

• W trakcie blisko trzech tygodni Eurosport pokaże ponad 200 godzin transmisji emocjonującej rywalizacji takich gwiazd jak Ronnie O`Sullivan, Judd Trump, Neil Robertson, czy Mark Selby.

Mistrzostwa świata to najważniejszy turniej w snookerowym kalendarzu. Po znakomitym wprowadzeniu do imprezy, jakim były pokazywane w ostatnich dniach w Eurosporcie kwalifikacje, przyszła pora na rywalizację najlepszych snookerzystów świata. Eurosport i Eurosport Player pokażą ponad 200 godzin transmisji z Crucilbe Theatre w Sheffield. Widzowie jak zawsze usłyszą komentarz ekspertów Eurosportu: Rafała Jewtucha, Przemka Kruka, Michała Eberta, Grzegorza Biernadskiego i Jarosława Kowalskiego.Obrońcą trofeum i jednym z głównych faworytów mistrzostw świata jest Judd Trump. Anglik zmierzy się nie tylko z rywalami, ale także z "klątwą Crucible". Odkąd mistrzostwa świata rozgrywane są w Crucible Theatre, czyli od 1977 roku, żaden zawodnik, który zdobył tytuł po raz pierwszy w karierze, nie zdołał go w kolejnym roku obronić. Wśród faworytów są także m.in. Neil Robertson, Mark Selby i Ronnie O`Sullivan.Kibice snookera będą mogli podziwiać nie tylko znakomitą grę O`Sullivana, ale także usłyszeć fachowe porady pięciokrotnego mistrza świata i ciekawostki w krótkich programach "Ronnie's Masterclass". Widzowie poznają również analityczne spojrzenie jednego z najbardziej wyrazistych graczy w historii, sześciokrotnego finalisty mistrzostw świata, Jimmy'ego White'a.- powiedział O`Sullivan.