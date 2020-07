Finał Pucharu Anglii, start sezonu DTM z udziałem Roberta Kubicy, F1, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim szlagierem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wielki finał Pucharu Anglii, w którym Arsenal FC zmierzy się z Chelsea FC. Stacja pokaże na swoich antenach także mecze ostatniej kolejki Serie A TIM

• Fani motorsportu będą emocjonować się początkiem sezonu DTM z udziałem Roberta Kubicy oraz rywalizacją kierowców F1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii.

W ten weekend na słynnym Wembley Stadium odbędzie się, który tradycyjnie będzie zwieńczeniem sezonu piłkarskiego w Anglii. Zapowiadają się wielkie emocje, bo w decydującym meczu zmierzą się utytułowane londyńskie kluby - Arsenal FC i Chelsea FC. Pierwsza z tych ekip ma szansę na swój 14. triumf w FA Cup, dzięki czemu poprawiłaby historyczny rekord tych rozgrywek. W jej szeregach będzie można zobaczyć znakomity snajperski duet Pierre-Emerick Aubameyang - Alexandre Lacazette, który w tym sezonie zdobył aż 39 bramek. Z kolei dla Chelsea to trzeci finał w ostatnich czterech latach. W barwach The Blues wystąpią m.in. Olivier Giroud, Willian i Christian Pulisic. Ta trójka miała udział (gol lub asysta) w aż 20 z 22 trafień swojej drużyny po wznowieniu rozgrywek. Czy to oni przesądzą o losach spotkania?W ostatniej kolejceTIM na pierwszy plan wysuwa się starcie Atalanty Bergamo z Interem Mediolan, którego stawką będzie tytuł wicemistrza Włoch. Drużyny te zajmują kolejno trzecie i drugie miejsce w tabeli, a dzieli je zaledwie jeden punkt. Atalanta, dzięki takim zawodnikom jak Josip Ilicic, Duvan Zapata czy Luis Muriel, strzela średnio trzy gole na mecz, co sprawia, że jest najskuteczniejszą ekipą tego sezonu w lidze włoskiej i jedną z najskuteczniejszych w Europie. Tym razem spróbuje pokonać zespół z Mediolanu, który słynie z doskonałej defensywy kierowanej przez Stefana de Vrija.Kolejnym hitem weekendu będzie konfrontacja Juventusu FC z AS Romą. W szeregach Starej Damy, która kilka dni temu zapewniła sobie dziewiąty z rzędu tytuł mistrza kraju, kibice zobaczą znajdującego się w świetnej formie Cristiano Ronaldo i walczącego o swój rekord pod względem liczby czystych kont Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz spróbuje powstrzymać m.in. doświadczonego Edina Džeko i młodego Nicolò Zaniolo.Wielkich emocji można spodziewać się po rywalizacji SSC Napoli z S.S. Lazio. Dla Azzurrich, których barwy reprezentują Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, to okazja do rewanżu za jesienne starcie z rzymianami, kiedy przegrali 0:1. Z kolei Lazio wciąż ma szanse nawet na wicemistrzostwo kraju, ale by stało się to realne, musi wygrać. Wiele będzie zależało od największej gwiazdy Biancocelestich, Ciro Immobile, który chce w tym spotkaniu przypieczętować swój trzeci tytuł króla strzelców Serie A TIM. Obecnie skuteczny Włoch ma cztery gole przewagi nad Cristiano Ronaldo.Od tego weekendu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać transmisje, jednej z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych na świecie. Nowy sezon zapowiada się szczególnie ekscytująco, bo jedną z jego gwiazd będzie Robert Kubica. Polak został kierowcą zespołu ORLEN Team ART i będzie konkurował z piętnastką innych świetnych zawodników m.in. broniącym tytułu mistrzowskiego René Rastem, Timo Glockiem, Nico Müllerem, Marco Wittmannem i Mikiem Rockenfellerem. Rywalizacja zostanie zainaugurowana na słynnym belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps. W sobotę i niedzielę odbędą się dwa odrębne wyścigi poprzedzone sesjami kwalifikacyjnymi. Jak spisze się w nich krakowianin?DTM jest znane z widowiskowych wyścigów i zaawansowanych technologicznie samochodów z nadwoziem typu coupé. Imponujące konstrukcje należą do najszybszych aut klasy GT na świecie.Pierwsza faza obecnego sezonudostarczyła mnóstwa emocji, więc kibice ostrzą sobie apetyty na kolejny wyścig, który odbędzie się na legendarnym Silverstone. Faworytem Grand Prix™ Wielkiej Brytanii będzie Lewis Hamilton, który triumfował w pięciu z ostatnich sześciu wyścigów na tym torze. Ponowny sukces pozwoliłby mu umocnić się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej tegorocznej walki o tytuł mistrza świata. Jego głównymi rywalami powinni być Valtteri Bottas i Max Verstappen, którzy stawali obok Hamiltona na podium w dwóch poprzednich Grand Prix™, w Austrii i na Węgrzech. Silnie zmotywowani do zmagań przystąpią Charles Leclerc i Sebastian Vettel. Ich stajnia, Scuderia Ferrari Mission Winnow, zaliczyła w pierwszej części sezonu kilka wpadek i obaj muszą gonić ścisłą czołówkę.W piątek rozpocznie się runda rewanżowa sezonu zasadniczego żużlowej PGE. W najważniejszym meczu prowadząca w tabeli FOGO UNIA Leszno podejmie zajmującą ostatnie miejsce MOJE BERMUDY STAL Gorzów. Dla Emila Sajfutdinowa, Piotra Pawlickiego i spółki to tylko z pozoru łatwe spotkanie, bo drużyna z Gorzowa w pierwszej części rozgrywek miała sporo pecha, a jej potencjał jest znacznie większy, niż mogłyby świadczyć o tym osiągane wyniki. Jeśli gwiazda Stali, Bartosz Zmarzlik, uzyska odpowiednie wsparcie ze strony kolegów, to goście mogą sprawić niepokonanej od roku ekipie z Leszna dużo problemów.Emocjonująco zapowiada się także starcie drugiego w tabeli RM SOLAR FALUBAZU Zielona Góra z PGG ROW-em Rybnik. Gospodarze notują passę czterech meczów bez porażki i jeśli ją przedłużą, to nie tylko umocnią swoją pozycję, ale również zwiększą presję na liderze z Leszna. Ich głównymi postaciami powinni być Martin Vaculík i Patryk Dudek, którzy w poprzedniej kolejce w wygranym spotkaniu z MOTOREM Lublin zdobyli w sumie aż 25 punktów. Jak zaprezentują się na tle wyróżniającego się po stronie gości Roberta Lamberta?Piątek (31 lipca):• 15:55 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020,(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korociel, Jakub Jamrógstudio: Anita Mazur, Robert Chmiel, reporter: Maciej Markowski• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Rafał Dobrucki, reporter: Mikołaj KrukSobota (1 sierpnia):• 08:55 Hyiundai A-League:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 09:00(Eleven Sports 1)studio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 10:50 DTM Spa-Francorchamps:(Eleven Sports 1, studio 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj SokółStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 11:55 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020; 3. sesja treningowa (Eleven Sports 1, studio od 11:20)studio: Michał Gąsiorowski, Filip KapicaStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 13:25 DTM Spa-Francorchamps:(Eleven Sports 1, studio od 13:05)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj SokółStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 14:55 Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020,(Eleven Sports 1, studio od 14:35)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip KapicaStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:20(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Marcin Grzwacz, Tomasz ZielińskiStudio: Mateusz Majak, Michał Zachodny• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)studio: Mateusz MajakNiedziela (2 sierpnia):• 10:40 DTM Spa-Francorchamps:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj SokółStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 11:25 Hyundai A-League:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut• 13:25(Eleven Sports 1, studio od 13:05)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj SokółStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 15:05(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip KapicaStudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM: Bologna FC - Torino FC (Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)studio: Mateusz Majak