Nowe dodatki Gazety Wyborczej. "Wielka sobota" na weekend, "Ekonomia+" w poniedziałki

Łukasz Szewczyk

• Od sierpnia Gazeta Wyborcza w weekendy będzie wydawać nowy magazyn opinii "Wolna Sobota",

• Nowością będzie też "Ekonomia+", czyli magazyn, który poszerzy ofertę Wyborczej w poniedziałki.

Od sierpnia "Gazeta Wyborcza" w każdą sobotę dostarczy czytelnikom ponad 100 stron wyjątkowych i niezwykle różnorodnych treści. Ponadto w wydaniach znajdzie się darmowy kod dający weekendowy dostęp do Wyborcza.pl oraz premierowych fragmentów książek, które ukazują się na rynku. Cena takiego pakietu wyniesie 7,99 zł.Nowy magazyn "Gazety Wyborczej" pod tytułem "Wolna Sobota" będzie liczył minimum 40 stron. Wydawany będzie jako osobny grzbiet, z okładkami na grubszym papierze, które będą tworzyć najlepsi graficy. Redakcja chce pokazywać w nim różne światopoglądy i światy, stawiać kontrowersyjne hipotezy i patrzeć w przyszłość. Na łamach magazynu publikować będą dziennikarze "Wyborczej" oraz współpracujący z redakcją wybitni polscy i zagraniczni eseiści, felietoniści i pisarze. Nie zabraknie w nim przedruków ważnych tekstów z prasy zagranicznej. "Wolna Sobota" dostarczy też publikacje, które pozwolą czytelnikom odetchnąć od codziennego zgiełku i dadzą powód do uśmiechu. Pojawią się również nowe rubryki, np. "Czułe słówka" poświęcone mniej lub bardziej poważnym przemianom współczesnej polszczyzny - w pierwszym numerze autorem felietonu będzie Michał Rusinek.- mówi Jerzy Wójcik, wydawca "Gazety Wyborczej". -- dodaje Wójcik.Nową odsłonę sobotniego magazynu "Gazety Wyborczej" przygotowuje zespół pod okiem redaktorów: Marka Markowskiego, Marcina Kąckiego i Łukasza Grzymisławskiego.Pakiet papierowych magazynów "Wyborczej" będą uzupełniały treści cyfrowe - w każdą sobotę czytelnicy znajdą w numerze kod zapewniający weekendowy dostęp do serwisu Wyborcza.pl. Poza dostępem do ponad 4 milionów nowych i archiwalnych tekstów, kod umożliwi także lekturę obszernych fragmentów nowych i przygotowywanych do druku książek. Już 1 sierpnia w cyfrowej "Czytelni" znajdzie się rozdział fascynującej "podróży" Roberta MacFarlane`a "Podziemia. W głąb czasu", a w najbliższych wydaniach - fragmenty nowych książek Doroty Masłowskiej i Szczepana Twardocha.W newsowym grzbiecie sobotniej "Wyborczej" pojawią się także dwa nowe działy, które do tej pory ukazywały się tylko w środku tygodnia. Będą to: Wyborcza to Wy, która oddaje głos czytelnikom, publikując całą stronę ich listów i opinii, oraz Prosto z Miasta z treściami przygotowanymi przez 20 lokalnych redakcji dziennika.Dział Prosto z Miasta zastąpi lokalne strony "Gazety Wyborczej", które w soboty ukazywały się jeszcze w 7 miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.- mówi Mikołaj Chrzan, zastępca naczelnego "Gazety Wyborczej" odpowiedzialny za redakcje lokalne. -- dodaje Chrzan.Od 3 sierpnia 2020 roku zmieni się także poniedziałkowa oferta czytelnicza "Gazety Wyborczej". W miejsce tygodnika "Ale Historia" pojawi się nowy, specjalny magazyn "Ekonomia+". Co poniedziałek na ośmiu stronach będą ukazywały się w nim analizy związane z ekonomią, porady prawników, wywiady z przedsiębiorcami, a także informatory wyjaśniające zmiany w przepisach i emeryturach. Specjalne miejsce zajmą w "Ekonomii+" graficzne materiały przygotowywane przez zespół serwisu internetowego "Wyborczej" - BIQdata, a także publikacje związane z "Jutronauci 2020" - kolejną edycją programu "Gazety Wyborczej", w którym tutorami wszystkich czytelników i wybranych "stypendystów" są najwybitniejsi polscy naukowcy i specjaliści młodego pokolenia.- tłumaczy jej wydawca Jerzy Wójcik. -- dodaje Wójcik.Zespołem magazynu "Ekonomia+", złożonym z dziennikarzy połączonych działów Gospodarka, Technologie i Mój Biznes, kieruje Wojciech Pelowski. Po zmianach cena poniedziałkowego wydania "Gazety Wyborczej", z którą nadal będzie się ukazywał magazyn reporterów "Duży Format", to 5,99 zł.Zmiany w ofercie "Wyborczej", a zwłaszcza ukazanie się nowych magazynów "Wolna Sobota" i "Ekonomia+" wspiera autopromocja na łamach dziennika i Wyborcza.pl, a także kampania przygotowana przez dział marketingu "Wyborczej".