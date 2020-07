76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w TVP Historia

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (1 sierpnia) i w niedzielę (2 sierpnia 2020 roku) TVP Historia przygotowała specjalną ofertę w związku z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

• Wśród propozycji anteny, filmy dokumentalne, fabularne, serial oraz program publicystyczny.

1 sierpnia, przez cały dzień TVP Historia będzie emitowała krótkie formy filmowe pt., zrealizowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Polski.Dodatkowo w ramówce:- film dokumentalny, emisja 1 sierpnia (sobota), godz. 13:25. Dedykowany Powstaniu Warszawskiemu, wyreżyserowany przez Krzysztofa Talczewskiego cykl filmów zrealizowanych w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawia nie tylko sam przebieg Powstania Warszawskiego, ale także tło polityczno-militarne, które doprowadziło do powstańczego zrywu., program publicystyczny, emisja 1 sierpnia (sobota), godz. 15:40. Gośćmi Tomasza Mullera będą Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz autorzy książek Agnieszka Cubała i Maciej Kledzik, którzy przybliżą widzom codzienne życie mieszkańców Warszawy. Powstanie miało trwać kilka dni. Entuzjazm żołnierzy udzielał się ludności cywilnej. Mieszkańcy budowali barykady, organizowali kuchnie polowe, pracowali w szpitalach. Okrucieństwo, jakiego dopuszczali się Niemcy, miało bez wątpienia wpływ na zmianę postawy ludności cywilnej wobec powstańców. Często miejsce początkowej euforii zajmowały głosy krytyki wobec powstania., odc. 1. "Śmierć po raz pierwszy" - serial, emisja 1 sierpnia (sobota), godz. 18:00. Filmowa adaptacja najlepszej, zdaniem wielu krytyków, dwóch pierwszych tomów powieści Romana Bratnego - "Kolumbowie - rocznik 20". Serial Janusza Morgensterna opowiada o polskim ruchu oporu przeciw hitlerowskim okupantom, o młodzieży z czasów wojny, jej codziennym życiu i walce. Głównymi bohaterami są dwudziestoletni chłopcy, wplątani nagle w dramatyczną historię narodu i zmuszeni do podejmowania trudnych, często tragicznych decyzji.- film fabularny, emisja 1 sierpnia (sobota), godz. 19:10. Film Jana Komasy zapowiadano jako "pierwszy na świecie fabularny dramat wojenny non - fiction". Zrekonstruowane kroniki powstańcze, obrazujące dramat 63 dni. Wyprodukowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego film został zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych, kronik filmowych z sierpnia 1944."Człowiek, który rozpoczął Powstanie" - film dokumentalny, emisja 2 sierpnia (sobota), godz. 16:15. Film w reżyserii Krzysztofa Buczkowskiego poświęcony jest Zdzisławowi Sierpińskiemu. Jego okupacyjna biografia - żołnierza dywersyjnej kompanii "Żniwiarz" Armii Krajowej. To on i żołnierze jego plutonu oddali pierwsze strzały w Powstaniu Warszawskim.- odc. 2. "Żegnaj Baśka", serial, emisja 2 sierpnia (niedziela), godz. 17:55. Grupa Zygmunta dostaje rozkaz likwidacji posterunku niemieckiej straży kolejowej, znanego z okrucieństwa Maltza. W czasie akcji Kolumb gubi dokumenty wraz z adresem mieszkania, w którym umówił się z Basią - swoją dziewczyną. Dokumenty dostają się w ręce hitlerowców.- film dokumentalny, emisja 2 sierpnia (niedziela), godz. 19:05. Film w reżyserii Jadwigi Nowakowskiej przedstawia powojenne tragiczne losy powstańców warszawskich. Gdy powstanie upadło, w zrujnowanej Warszawie zostali umarli, a żywi długimi kolumnami wymaszerowali ze skazanej na zagładę stolicy. Żołnierze trafili do obozów jenieckich, cywile do obozu przejściowego w Pruszkowie i dalej do obozów koncentracyjnych, a następnie wrócili do Warszawy. Wielu bohaterów zostało zatrzymanych i skazanych na wieloletnie więzienie lub śmierć. Wyroki wydawano: "za współpracę z hitlerowskimi okupantami". Dopiero po śmierci Stalina ludzie zaczęli wychodzić z więzień. Do kraju wróciła część akowców przebywających dotąd na emigracji.- film dokumentalny, emisja 2 sierpnia (niedziela), godz. 20:15. Film Sławomira Koehlera opowiada o mniej znanych wydarzeniach, które rozgrywały się na warszawskiej Pradze od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku. Opowieść bazuje na relacjach powstańców, prześladowanych przez NKWD i UB oraz na testamencie Antoniego Żurowskiego, pseudonim Papież, dowódcy powstania warszawskiego na Pradze, który po wojnie przez lata ukrywał się pod przybranym nazwiskiem.- film dokumentalny, emisja 2 sierpnia (niedziela), godz. 21:20. Film autorstwa Julity Matysek-Wołoszańskiej o utraconej miłości, odzyskanej po kilkudziesięciu latach. Bohaterowie to Andrzej Budzyński (90 lat) i Barbara Żugajewicz (87 lat). Zostali narzeczonymi w czasie II wojny światowej. W powstaniu warszawskim stracili ze sobą kontakt.