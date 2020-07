"1920. Wojna o wszystko" i "Twarze Solidarności". Nowe programy w TVP Historia

Łukasz Szewczyk

• Premierowe programy na antenie TVP Historia

• "1920. Wojna o wszystko" to program upamiętniający 100 - lecie Bitwy Warszawskiej

• "Twarze Solidarności" to nowy cykl z okazji 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność"

Kadr z programu „Twarze Solidarności” / Fot. TVP

to program publicystyczny, w którym Piotr Gursztyn i jego goście przybliżą wydarzenia i procesy, które w 1920 roku doprowadziły do starcia między Polską, która niespełna 2 lata wcześniej po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, a bolszewicką Rosją. Nieznane fakty i materiały archiwalne pozwolą widzom nie tylko przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia z historii, ale także poznać polityczne kulisy międzynarodowych rozgrywek, nastroje Polaków i klimat tamtych czasów. Program realizowany jest w wirtualnym studiu. Wokół rozmówców, na ścianach studia, rozgrywać się będą sceny batalistyczne zarejestrowane na archiwalnych filmach sprzed 100 lat. W trakcie rozmowy, w studiu pojawią się holograficzne postaci bohaterów wydarzeń sprzed wieku, zarówno ze strony polskiej, jak i sowieckiej.Emisja programu "1920. Wojna o wszystko" od poniedziałku do piątku o godz. 18.50 (od 3 sierpnia 2020 roku) na antenie TVP Historia.Z koleito cykliczny program historyczny Tadeusza Płużańskiego, poświęcony przypadającej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego, niemal 10 milionowego ruchu społecznego: NSZZ Solidarność. Przybliża przede wszystkim tematykę strajków lipca/sierpnia 1980 roku, które doprowadziły do podpisania umów między protestującymi, a komunistyczną władzą. 40 odcinków i 40 portretów, często zapomnianych już bohaterów sprzed 40 lat, współtwórców naszej wolności. Tytułowe Twarze Solidarności to nie tylko znane postaci z Gdańska i Szczecina, ale także reprezentanci innych miejsc protestu jaki latem 1980 roku ogarnął cały kraj. Cykl jest obrazem wspólnotowego charakteru "Solidarności" - ruchu, który wpłynął na losy świata.Emisja programu "Twarze Solidarności" od poniedziałku do piątku o godz. 17.50 (od 3 sierpnia 2020 roku) na antenie TVP Historia.