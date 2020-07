"Artemis Fowl", "Tajniak 2", "Pamięć krwi" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Artemis Fowl", "Pamięć krwi", "Tajniak 2"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(31 lipca). Ewan McGregor, Léa Seydoux, Theo James, Rashida Jones, Christina Aguilera, Miranda Otto. O miłości w czasach technologicznego przełomu. Romans science fiction z Léą Seydoux i Ewanem McGregorem w rolach głównych.Sobotnią premierą będzie(1 sierpnia). Henry, doświadczony płatny zabójca, odpoczywa w odizolowanej od reszty świata chacie. Jednak niebawem spokój mężczyzny zostanie zakłócony, a pośród otaczającego go śnieżnego lasu rozbrzmią wystrzały. Thriller będący reżyserskim debiutem Frédérica Petitjeana. W bohatera wciela się ikoniczny francuski aktor Jean Reno, który dopisuje tu postscriptum do swojej roli w "Leonie ZawodowcuW niedzielę premiera filmu(2 sierpnia). Kiedy jego starszy brat (Michael Jai White) po nieudanej misji zapada w śpiączkę, Lionel (Vince Swann) postanawia zastąpić go w roli agenta. Dołącza do Bractwa toczącego walkę z rasizmem w Ameryce. Wkrótce nowy tajniak podejmuje się ważnej misji. Udaje mu się zaprzyjaźnić z Manem (Barry Bostwick), wieloletnim wrogiem stowarzyszenia. Okazuje się, że jego syn, Manson (Steven Lee Johnson), uknuł spisek zagrażający bezpieczeństwu całego państwa. By przejąć władzę, wypuścił na rynek specyfik, który wywołuje w ludziach agresję i nastawia ich przeciwko sobie. Bractwo musi go powstrzymać.Niedzielną Megapremierąbędzie film(2 sierpnia). Opowieść skupiająca się na historii tytułowego Artemisa Fowla (Ferdia Shaw), dwunastoletniego geniusza wywodzącego się z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć swojego uprowadzonego ojca. Aby spełnić żądania porywacza, Artemis musi przeniknąć do starożytnej podziemnej cywilizacji - niezwykle zaawansowanego świata wróżek - i zdobyć pewien nadzwyczaj potężny i pożądany magiczny przedmiot. Chłopak obmyśla więc przebiegły i niebezpieczny plan działania, który okazuje na tyle niebezpieczny, że Artemis z czasem zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z wszechmocnymi magicznymi istotami. Widowiskowy film przygodowy zrealizowany na podstawie popularnej powieści Eoina Colfera pod tym samym tytułem. Twórcą obrazu jest Kenneth Branagh (Morderstwo w Orient Expressie), wielokrotnie wyróżniany nominacją do Oscara aktor, który od wielu lat zajmuje się również reżyserią.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(1 sierpnia, Cinemax 2). Po tajemniczej katastrofie lotniczej młody chłopak budzi się na egzotycznej wyspie. Okazuje się, że jest ścigany przez tajemniczego ducha, który nie wiadomo jakie ma intencje. W pewnym momencie bohater znajduje motocykl, który zapewnia mu bezpieczną podróż, zaprzyjaźnia się też z miejscowym śpiewającym ptakiem, który daje mu wiele pomocnych wskazówek. Razem wyruszają w drogę, aby uciec przed mrocznym duchem, dowiedzieć się więcej o przyczynach katastrofy oraz odkryć prawdziwą naturę wyspy.W niedzielę(2 sierpnia), Cinemax). Królestwo Pei pogrążone jest w spiskach i rywalizacji o władzę, a intencje samego króla nie do końca są jasne. Legendarny dowódca pragnie ocalić swoje królewsko przed wrogami i decyduje się sięgnąć po sekretną broń - cień, który odtąd będzie stawiał czoła jego przeciwnikom. W sieci intryg i niedomówień szybko przestaje być jasne, kto jest wrogiem, a kto sprzymierzeńcem.Drugą premierą będzie(2 sierpnia, Cinemax 2). Zhao Li (Xiaoli Zhao) jest szefową małej Syczuańskiej Opery, której zespół mieszka i występuje razem w zaniedbanym teatrze na obrzeżach miasta Chengdu w Chinach. Gdy otrzymuje powiadomienie o planach wyburzenia budynku, postanawia zataić ten fakt przed współpracownikami. Obawia się, że może to być koniec istnienia trupy. Gdy kobieta stara się znaleźć nowe miejsce, w którym można byłoby mieszkać i śpiewać, opera i jej fantastyczne postacie powoli zaczynają stawać się częścią jej rzeczywistości... Chiński dramat o szefowej małej opery, która ze wszelkich sił stara się znaleźć nową siedzibę.