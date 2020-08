Rafał Brzozowski poprowadzi drugą edycję "The Voice Senior" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Niebawem ruszają nagrania drugiej edycji "The Voice Senior"

• Współgospodarzem nowej odsłony talent-show z udziałem seniorów będzie Rafał Brzozowski.

- mówi Rafał Brzozowski, który wystąpił w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Wokalista na swojego trenera wybrał wówczas Andrzeja Piasecznego i doszedł do półfinału, co otworzyło mu drzwi do muzycznej kariery.U boku nowego prowadzącego ponownie zobaczymy Martę Manowską, której w pierwszej edycji towarzyszył Tomasz Kammel.- tłumaczy nowy prowadzący "The Voice Senior".Zdjęcia do drugiej edycji "The Voice Senior" ruszają pod koniec sierpnia 2020 roku. To właśnie wtedy poznamy także nowy skład trenerski drugiej edycji "The Voice Senior". Przypomnijmy, że Urszula Dudziak, którą mogliśmy oglądać w pierwszej odsłonie programu z udziałem seniorów, zasiądzie w trenerskim fotelu 11. edycji "The Voice of Poland".