Jesienią pierwszy autorski serial telewizji Super Polsat. "Miasto długów"

Łukasz Szewczyk

Czy windykatorzy to tylko bezwzględni egzekutorzy?

Jesienią 2020 roku telewizja Super Polsat rozpocznie emisję własnego serialu, który przedstawi prawdziwe oblicze windykatorów.

Chociaż powszechnie zawód windykator kojarzy się z bezlitosnym egzekutorem, używającym wszystkich legalnych i nielegalnych metod, aby złupić dłużnika, to serial "Miasto Długów" pokaże, jak bardzo mylące może być to przekonanie. Być może odczaruje tę pogardzaną przez wielu profesję.Po ludzkich historiach z pieniędzmi w tle oprowadzi widzów troje windykatorów: Sławomir Murek (grany przez Andrzeja Hausnera), Aleksander Szewczyk ps. Buźka (Modest Ruciński) oraz Nadia Polczak (Karolina Czarnecka). Pochodzą z różnych środowisk, sami mają za sobą bogaty życiorys i może to właśnie jest kluczem ich skuteczności. Łączy ich praca - często pogardzana, niekiedy niosąca głębokie rozczarowania a czasami także satysfakcję. Głównym bohaterom pomaga para opryszków - Ron (Konrad Kapica) i Glaca (Michał Wołczyk), wprowadzając jednocześnie do serialu odrobinę humoru i nadając niepowtarzalny koloryt warszawskiej Pragi.W serialu zobaczymy m.in. Mariusza Drężka, Jędrzeja Bigosińskiego, Sebastiana Cybulskiego, Kasię Kołeczek i Patrycję Soliman.Produkcję formatował Bartek Prokopowicz, który stworzył takie filmy jak m.in. "Chemia", "Narzeczony na niby" czy serial "Ultraviolet". Całość reżyserują m.in. Jan Hryniak (m.in. "Czas honoru. Powstanie", "Zenek", "Trick", "Trzeci"), Łukasz Tunikowski (m.in. "Policjantki i Policjanci", "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny") i Tomasz Matuszczak (m.in. "Portrety wojenne", cykl dokumentalny "Wrzesień 1939").Emisja seriali "Miasto długów" jesienią 2020 roku na antenie Super Polsat oraz w serwisie Ipla.TV.Producentem serialu jest TFP.