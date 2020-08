TVP z nową umową na nadawanie programów w naziemnej TV cyfrowej. "Więcej treści w HD i 4K"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska i Emitel zawarły umowę na dystrybucję programów TVP na multipleksie trzecim (MUX-3) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

• Umowa obejmuje nie tylko realizację usługi nadawania programów telewizyjnych, ale również zmianę standardu nadawania i kodowania, która będzie realizowana w 2022 roku.

Umowa dotyczy nadawania programów TVP na MUX-3, budowy platformy teleinformatycznej zapewniającej emisję sygnałów produkcyjnych między oddziałami terenowymi a centralą nadawcy, a także uwzględnia zapisy odnoszące się do zmiany standardu nadawania i kodowania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Zmiany kanałowe w ramach procesu refarmingu prowadzone są w etapach i przypadają na rok 2020 oraz 2022. Zmiana standardu nadawania nastąpi w 2022 roku.- powiedział Jacek Kurski, p.o. Prezesa TVP S.A. -- dodaje.- powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.Podpisanie nowej umowy oznacza kontynuację współpracy między TVP i Emitelem. Poprzednia umowa obowiązywała od 2010 roku i dotyczyła zaprojektowania i budowy sieci nadawczej DVB-T wraz z usługą emisji sygnału trzeciego multipleksu. Dzięki współpracy z Emitelem, nadawca publiczny zmienił standard nadawania telewizji z analogowego na cyfrowy.Naziemna Telewizja Cyfrowa jest bardzo popularną platformą odbioru telewizji w Polsce a widzowie mogą odbierać prawie 30 darmowych programów. Telewizja naziemna jest najważniejszą platformą dystrybucji treści publicznego nadawcy. Blisko 100% populacji kraju znajduje się w zasięgu nadajników multipleksu 3. Dzięki darmowemu odbiorowi z tradycyjnych anten, każdego dnia miliony widzów w Polsce mogą cieszyć się odbiorem popularnych programów TVP.Telewizja naziemna, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, wykorzystywała do tej pory do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470 - 790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. W porozumieniu z regulatorami rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w czerwcu 2022 roku. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2/HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem (DVB-T/MPEG-4), DVB-T2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystać częstotliwości i zwiększyć ilość dostępnych kanałów.Na MUX-3 nadawane są obecnie następujące kanały telewizji publicznej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP Historia oraz TVP3.