Sportklub i Fightklub w sieci Vectra na kolejne 4 lata

Łukasz Szewczyk

• Vectra przedłuża umowę o współpracy z kanałami Sportklub i Fightklub.

• Nowe porozumie obowiązywać będzie do 2024 roku. Na jego mocy klienci operatora zachowają dostęp do obu kanałów sportowych

• Umowa dotyczy także przejętej przez Vectrę sieci Multimedia Polska

Nowa umowa podpisana została w ramach kontynuacji dotychczasowej współpracy, zarówno Sportklub, jak i Fightklub, od wielu lat obecne są w ofercie Vectry. Zainteresowanie widzów oboma kanałami, a także chęć dalszej współpracy zaowocowały prolongatą umowy aż na cztery lata, do 2024 roku. Klienci operatora zachowają tym samym dostęp do najobszerniejszej oferty koszykówki i motorsportu, a także do wyjątkowych gal bokserskich i MMA.- mówi Dirk Gernkens, CEO IKO Poland srl -Oferta programowa Sportklubu to przede wszystkim europejska koszykówka i przekrój najciekawszych serii wyścigowych z całego świata. Kibice basketu na antenie stacji znaleźć mogą liczne transmisje z hiszpańskiej ACB, tureckiej BSL i niemieckiej Bundesligi. Z kolei dla fanów czterech kółek i wysokooktanowego paliwa stacja przez cały rok serwuje transmisje ze słynnej amerykańskiej serii NASCAR Xfinity, z rozgrywanej na antypodach Supercars Series oraz z organizowanego na najsłynniejszych europejskich torach Le Mans Cup.Fightklub to z kolei boks i MMA, przeplatane relacjami z najlepszych gal kick-boxerskich oraz cieszącymi się uznaniem widzów seriami dokumentalnymi. Motorem napędowym kanału są prestiżowe gale ONE Championship, a także liczne magazyny produkowane przez tę organizację.Obie stacje nadal dostępne będą dla abonentów Vectry na tych samych kanałach: Sportklub na kanale 223, a Fightklub na kanale 224.