Jesienią w Polsacie trzeci sezon "Ninja Warrior Polska". Ruszyły zdjęcia

Polacy polubili show Polsatu, bo w "Ninja Warrior Polska" niczego nie da się przewidzieć, a najdrobniejsza dekoncentracja czy błąd dyskwalifikują uczestników. To program, który łączy pokolenia - uwielbiają go widzowie w każdym wieku. Ambicja miesza się z rozczarowaniem, a łzy szczęścia ze łzami porażki. Na tym właśnie polega fenomen show na świecie - dostarcza emocji, jakich nie da się podrobić.Z każdą kolejną edycją polscy zawodnicy, ubiegający się o tytuł Wojownika Ninja, są coraz lepiej przygotowani i jeszcze bardziej zdeterminowani, by pokazać, na co ich stać. Wśród uczestników jest bardzo wielu takich, których słynny tor pokonał w poprzednich sezonach. Duch walki jednak nie umiera nigdy.Właśnie ruszyły zdjęcia do trzeciej edycji programu "Ninja Warrior Polska". Emisja od września na antenie telewizji Polsat.