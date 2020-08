Liga Mistrzów i Liga Europy wracają do gry. Wszystkie mecze w Polsacie Sport Premium

Łukasz Szewczyk

• Ze względu na pandemię koronawirusa bieżący sezon piłkarski na Starym Kontynencie jest wyjątkowo długi i zakończy się dopiero w sierpniu.

• Wszystkie sierpniowe mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA pokażą kanały Polsat Sport Premium.

Tegoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA mieli zostać wyłonieni w maju. Przerwa spowodowana pandemią koronawirusa wydłużyła jednak rozgrywki i zmusiła UEFA do zmiany formuły z ligowej na turniejową. Półfinały i finał Champions League zostaną rozegrane na dwóch stadionach Lizbony. Gospodarzami ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału Europa League będą zaś Kolonia, Duisburg, Dusseldorf i Gelsenkirchen. Jednak zanim najlepsze zespoły Ligi Mistrzów i Ligi Europy zostaną skoszarowane w Portugalii i Niemczech, należy dokończyć spotkania, które COVID-19 przerwał w marcu.W środę i czwartek odbędzie się walka o ćwierćfinały Ligi Europy. Sześć spotkań udało się rozegrać w marcu, dlatego rywalizacja w tych parach zostanie dokończona w systemie mecz/rewanż. Starcia Inter - Getafe oraz Sevilla - Roma rozstrzygnie zaś tylko jeden mecz. Środowe studio otwierające cały wieczór z Europa League w Polsacie Sport Premium rozpocznie się o godzinie 17:00. Program poprowadzi Paulina Chylewska, a jej gośćmi będą Artur Wichniarek, Dariusz Dziekanowski, Radosław Majewski oraz Roman Kołtoń. Analizę taktyczną wszystkich spotkań przeprowadzą Tomasz Łapiński i Dariusz Wdowczyk, a porównania i ciekawostki przedstawią Szymon Rojek i Karolina Kozłowska. Na stanowiskach komentatorskich pracować zaś będą Grzegorz Michalewski i Paweł Golański (), Andrzej Janisz i Tomasz Hajto (), Marcin Feddek i Maciej Żurawski) oraz Cezary Kowalski i Marcin Lepa ().Dzień meczowy o 23:30 podsumuje magazyn skrótów.Czwartkowy wieczór z Ligą Europy poprowadzi Przemysław Iwańczyk. Od godziny 17:00 jego gośćmi będą Tomasz Hajto, Grzegorz Rasiak, Piotr Czachowski i Roman Kołtoń. Na stanowisku analizy taktycznej Marcinowi Feddekowi towarzyszyć będzie Tomasz Łapiński, a kącik porównawczo-ciekawostkowo ponownie poprowadzą Szymon Rojek i Karolina Kozłowska. Mecze skomentują Cezary Kowalski i Paweł Golański (), Mariusz Hawryszczuk i Przemysław Łagożny), Piotr Przybysz i Maciej Żurawski) oraz Andrzej Janisz i Artur Wichniarek). O 23:30 wszystkie spotkania zostaną podsumowane w magazynie skrótów.W piątek powróci natomiast Liga Mistrzów. W niej awans do ćwierćfinałów już zapewniły sobie Atletico Madryt, Paris Saint- Germain, RB Lipsk i Atalanta Bergamo. Co ciekawe dla zespołu z Niemiec to dopiero drugi sezon w europejskiej elicie, a Włosi są absolutnym debiutantem. O wejście do najlepszej ósemki wciąż walczą Real Madryt, Manchester City, Olympique Lyon, Barcelona, Chelsea Londyn, Juventus Turyn, Napoli oraz Bayern Monachium. W trzech ostatnich ekipach występują Polacy, z których największe szanse awansu ma Robert Lewandowski. Jego Bayern w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał na wyjeździe Chelsea 3:0 i rewanż w Monachium wydaje się formalnością.Po remisie 1:1 na własnym stadionie, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński z Napoli powalczą o awans w Barcelonie. Z kolei Wojciech Szczęsny i jego Juventus spróbują na własnym stadionie odrobić jednobramkową stratę z Olympikiem Lyon.Piątkowy wieczór z Ligą Mistrzów w Polsacie Sport Premium o godzinie 18:00 rozpocznie rozbudowane studio publicystyczno-rozrywkowe. Poprowadzi je Paulina Chylewska, którą wspierać będą Roman Kołtoń, Piotr Czachowski, Dariusz Dziekanowski i Artur Wichniarek. Analizę taktyczną przeprowadzą Tomasz Łapiński i Dariusz Wdowczyk. Nie zabraknie też ciekawostek i porównań autorstwa Szymona Rojka i Karoliny Kozłowskiej oraz Kuchni Mistrzów i Muzyki Mistrzów w wykonaniu Karoliny Szostak, Tomasza Karolaka i Hirka Wrony. Nowością będzie kącik retro Tomasza Włodarczyka. Piątkowe mecze skomentują Cezary Kowalski i Tomasz Hajto () oraz Marcin Lepa (). Punktualnie o północy wystartuje magazyn skrótów.Gospodarzem sobotniego wieczoru z Ligą Mistrzów w Polsacie Sport Premium będzie Przemysław Iwańczyk. Jego gośćmi od godziny 18:00 będą Jerzy Engel, Roman Kołtoń, Piotr Czachowski i Tomasz Hajto. Tomasz Łapiński i Dariusz Wdowczyk zatroszczą się o analizę taktyczną spotkań, a duet Szymon Rojek/Karolina Kozłowska przedstawi porównania i ciekawostki. Tomasz Włodarczyk ponownie zabierze widzów w podróż retro po Champions League, a o Kuchnię i Muzykę Mistrzów zatroszczą się Karolina Szostak, Tomasz Karolak i Hirek Wrona. Komentatorami sobotnich meczów będą Bożydar Iwanow i Paweł Golański () oraz Marcin Feddek i Artur Wichniarek (). Cały dzień z Ligą Mistrzów podsumuje magazyn skrótów, który rozpocznie się o północy.Plan transmisji:Środa (5 sierpnia):• godz. 18:45: Szachtar Donieck - VfL Wolfsburg (Polsat Sport Premium 1)• godz. 18:45: FC Kopenhaga - Istanbul Basaksehir FK (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50:Manchester United - LASK (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50:Inter - Getafe (Polsat Sport Premium 2)Czwartek (6 sierpnia):• godz. 18:45: Sevilla - Roma (Polsat Sport Premium 1)• godz. 18:45: Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50: FC Basel - Eintracht Frankfurt (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50: Wolverhampton - Olympiacos (Polsat Sport Premium 2)Piątek (7 sierpnia):• godz. 20:50: Juventus - Lyon (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50: Manchester City - Real Madryt (Polsat Sport Premium 2)Sobota (8 sierpnia):• godz. 20:50 Bayern Monachium - Chelsea Londyn (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50: Barcelona - Napoli (Polsat Sport Premium 2)