Małgorzata Ohme jesienią poprowadzi nowy program w TVN7. "Kto odmówi pannie młodej?"

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2020 roku TVN7 pokaże nowy format "Kto odmówi pannie młodej?". W roli prowadzącej wystąpi Małgorzata Ohme.

• Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która bierze los w swoje ręce, prosząc wybranka, żeby się z nią ożenił.

3 dni na zaplanowanie ślubu marzeń? To nie największe wyzwanie przed jakim będzie musiała stanąć panna młoda! Tym razem role się odwrócą i to kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler będzie miał dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie - na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. Ale co jeśli kandydat na męża odmówi? Jak zareaguje rodzina i czy kobiecie w ogóle wypada prosić mężczyznę o rękę? Dziewczynom w trakcie całego procesu towarzyszyć będzie Gosia Ohme, gospodyni programu.- mówi Katarzyna Mazurkiewicz, szefowa TVN7.Program realizowany jest na licencji Armoza Formats. Producentem wykonawczym jest Starry Televizor.