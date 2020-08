"Przewodnik astronomiczny na lato" w Gazecie Wyborczej

Łukasz Szewczyk

• Jak obserwować niebo, aby nie przeoczyć spadających gwiazd, planet i innych ciał niebieskich?

• Gazeta Wyborcza przygotowała dwuczęściowy "Przewodnik astronomiczny na lato".

Mówi się, że sierpień to miesiąc spadających gwiazd. Jak obserwować niebo, aby ich nie przeoczyć i przy okazji odnajdywać planety i inne ciała niebieskie? "Przewodnik astronomiczny na lato" to dwuczęściowa publikacja, która zawiera informacje jakie atrakcje można dostrzec na sierpniowym niebie i jak dobrze przygotować się do przygody z astronomią. Na łamach przewodnika czytelnicy znajdą również m.in. porady dotyczące sposobów na fotografowania nieba, gdzie i kiedy szukać na nim komet i spadających gwiazd czy dostrzec satelity - w tym najjaśniejszą Międzynarodową Stację Kosmiczną."Gazeta Wyborcza" wraz z "Przewodnikiem Astronomicznym na Lato" dostępna będzie we wtorek (4 sierpnia) i środę (5 sierpnia 2020 roku) w cenie 4,99 zł.Wydania wspiera kampania promocyjna w internecie oraz autopromocja. Działania przygotował i zaplanował dział marketingu "Gazety Wyborczej".