Polska premiera serialu "Maleńkie morderstwa" w Zoom TV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Witajcie w ekskluzywnej dzielnicy willowej, w której wszyscy są młodzi, piękni i bogaci. To tu żyją szczęściarze z wyższych sfer: robią kariery, wychowują dzieci, otaczają się służbą i jeżdżą dobrymi samochodami. Ale ta idylla to tylko pozory.

• Gdy w miasteczku spotykają się po latach cztery przyjaciółki z młodości, Sarmaşık pokazuje swoje prawdziwe oblicze...

Głównymi bohaterkami serialu "Maleńkie morderstwa" są Oya, Merve, Pelin i Arzu - cztery przyjaciółki z liceum, które po latach spotykają się w rodzinnym miasteczku na pogrzebie dyrektora szkoły. Kiedyś nastolatki, dzisiaj kobiety sukcesu, są różne jak cztery żywioły. Łączy je jedynie fatalne w skutkach i niewyjaśnione do tej pory wydarzenie ze szkolnych lat. Pod pozorami wzajemnej sympatii i otwartości dawne przyjaciółki pielęgnują ukryte animozje, podlewają zazdrość, skrywają swoje małe i duże sekrety. Ponowne spotkanie będzie miało niebagatelny wpływ na każdą z nich. Choć ich życie kręci się wokół mężczyzn, stanowią tu oni tylko tło całej historii, podobnie jak policyjne śledztwo prowadzone wokół pewnej tajemniczej zbrodni. W Sarmasık to kobiety rozdają karty. Budują, niszczą, dzielą i rządzą...- mówi Rafał Freyer, dyrektor programowy Zoom TVSerial "Maleńkie morderstwa" sprzedano do ponad 45 krajów na całym świecie, m.in. do Chile, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Rumunii, Serbii i Słowenii. Występująca w produkcji turecka aktorka Gökҫe Bahadir za rolę Oyi otrzymała nominację do tureckiej Złotej Palmy.Stacja zaprezentuje widzom 138 odcinków serialu