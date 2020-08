Serialowa nowość w jesiennej ramówce Polsatu. "Demaskator. Poza prawem"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat na jesień 2020 roku zapowiada nowy serial paradokumentalny

• "Demaskator. Poza prawem" uświadomi i nauczy widzów, jak uchronić się przed oszustami, z którymi stykamy się każdego dnia. Ujawnia wszystkie sztuczki przestępców, oszustów złodziei i naciągaczy

"Demaskator. Poza prawem" to prawdziwe życie i prawdziwe ludzkie historie ujawniające i demaskujące oszustów, intrygantów, a bardzo często zorganizowane grupy przestępcze żerujące na ludzkiej naiwności. Każdy odcinek to prawdziwa historia ujawniająca kulisy działania oszustów. Ich ofiary zwracają się po pomoc do gospodarza programu, Adama Szweda. Prowadzący otrzymuje od pokrzywdzonych zgłoszenia telefoniczne, a także za pomocą strony internetowej, wpisów w mediach społecznościowych lub komunikatora video, a następnie prezentuje sprawę i kulisy oszustwa widzom.Wszystkich bohaterów serialu "Demaskator. Poza prawem" łączy jedna rzecz - stali się ofiarami perfidnych kombinatorów.Adam Szwed wraz z ekipą filmową jedzie do poszkodowanych, by zebrać wszystkie przydatne w sprawie informacje, a następnie (często z pokrzywdzonymi, jeśli wymaga tego sprawa) wszelkimi sposobami stara się rozwiązać problem, pokonać mechanizm działania oszustów i zdemaskować ich działalność.Program nie tylko ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem, ale także często ratuje ich z naprawdę dramatycznych sytuacji. Czasami prowadzący ryzykuje własne zdrowie i życie demaskując kulisy działania bandytów.W rolę Adama Szweda wciela się Michał Karmowski - multimedalista i członek kadry narodowej w kulturystyce. Od niedawna youtuber, który kilka lat temu sam zdemaskował manipulatora i hejtera internetowego, doprowadził do jego ukarania, a całą sprawę nagłośnił ku przestrodze innych. Od tej pory wiele osób poprosiło go o pomoc w podobnych sprawach. W serialu, jako Adam Szwed będzie służył swoim doświadczeniem, uświadamiał i uczył, jak ustrzec się przed działalnością oszustów i wichrzycieliNowy serial "Demaskator. Poza prawem" zadebiutuje jesienią na antenie Polsatu i będzie liczył 12 odcinków. Producentem wykonawczym programu jest Tako Media.