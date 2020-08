Liga Mistrzów i Liga Europy na platformie Ipla.TV, wybrane mecze w jakości 4K

Łukasz Szewczyk

• Na zieloną murawę powracają najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie Starego Kontynentu - Liga Mistrzów i Liga Europy UEFA.

• Wszystkie mecze dostępne będą na internetowej platformie Ipla, także w jakości 4K

Spowodowana pandemią koronawirusa przerwa sprawiła, że bieżący sezon piłkarski został wydłużony, a tegoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA zostaną wyłonieni w sierpniu. Już 5 i 6 sierpnia odbędą się zaległe spotkania 1/8 finału Ligi Europy, a 7 i 8 sierpnia 1/8 finału Ligi Mistrzów, które wyłonią drużyny, które wystąpią w ćwierćfinałach. Wszystkie mecze komentować będą znani i lubiani dziennikarze Telewizji Polsat, m.in. Grzegorz Michalewski, Paweł Golański, Andrzej Janisz, Tomasz Hajto, Marcin Feddek, Maciej Żurawski, Cezary Kowalski oraz Marcin Lepa. Dużą dozę fachowych informacji, ciekawostek oraz analiz taktycznych widzowie zdobędą, oglądając profesjonalne sportowe studia i podsumowania meczów, w których oprócz prowadzących, m.in. Pauliny Chylewskiej czy Przemysława Iwańczyka, wystąpią również goście - Artur Wichniarek, Dariusz Dziekanowski, Radosław Majewski oraz Roman Kołtoń.Dzięki różnorodności ofert kibice mogą decydować, gdzie, kiedy i jak chcą oglądać swoje ulubione drużyny w walce o piłkarskie trofea. Abonenci Cyfrowego Polsatu zobaczą wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA oraz spotkania Ligi Europy UEFA na żywo - także w jakości Super HD - w ramach pakietu Polsat Sport Premium w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej w technologii IPTV i internetowej z dekoderem EVOBOX STREAM, w tym na urządzeniach mobilnych w serwisie Cyfrowy Polsat GO. Najlepsze klubowe rozgrywki piłkarskie dostępne są również w ramach taryf sieci Plus z pakietem IPLA POLSAT SPORT PREMIUM.Wszystkie mecze obu prestiżowych rozgrywek wraz z ich najciekawszymi akcjami i najpiękniejszymi golami będzie można oglądać online w największym serwisie rozrywki internetowej IPLA.. Emisja w piątek (7 sierpnia) o godz. 20.15.Dostępny w cenie 40 zł/30 dni pakiet IPLA POLSAT SPORT PREMIUM zagwarantuje prawdziwą piłkarską ucztę: wszystkie mecze na żywo, w wysokiej jakości i bez reklam, ok. 8 godzin dziennie relacji na żywo oraz programów okołomeczowych - analiz, reportaży, wywiadów, komentarzy doświadczonych ekspertów. IPLA zapewnia także dużą swobodę i elastyczność w kwestii wyboru urządzenia - rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA będzie można oglądać za pośrednictwem komputera na www.ipla.pl oraz w aplikacji IPLA na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, a także w wybranych Smart TV i Apple TV.