Technologia, która zmienia życie. Nowy program CNN "Tech for Good"

Łukasz Szewczyk

• CNN International zaprezentuje nowy program "Tech for Good" o technologiach, które zmieniają życie ludzi i pomagają im w pokonywaniu indywidualnych przeszkód w realizowaniu pasji.

• Prowadząca Kristie Lu Stout podzieli się z widzami inspirującymi historiami z różnych zakątków świata. Nowa seria będzie dostępna także na platformie internetowej stacji.

W pierwszym z czterech odcinków serii "Tech for Good" CNN spotyka pięciu niesamowitych artystów, którzy wykorzystali moc technologii do twórczej ekspresji.Lu Stout rozpoczyna program od rozmowy z Kyungho Jeonem, niewidomym perkusistą z Korei Południowej. Na początku mogło się wydawać, że przez problemy ze wzrokiem jego marzenia o graniu w orkiestrze są poza zasięgiem. Jednak Jeon znalazł na to sposób - został współtwórcą dotykowej batuty, która zawiera czujniki wychwytujące nawet niewielkie ruchy. Następnie są one przesyłane za pomocą sygnałów radiowych do wibrujących urządzeń przymocowanych do nadgarstków lub kostek muzyków, które pozwalają im śledzić ruchy dyrygenta i występować z zespołem.Artystka Colleen Flanigan z nadbrzeżnego miasta Santa Cruz w Kalifornii na własne oczy widziała zagrożenia dla morskiej bioróżnorodności. CNN poznaje sposób, w jaki Flanigan połączyła swoje dwa światy - sztuki i aktywizmu - używając aplikacji Google Tilt Brush do projektowania siedlisk rafowych dla zagrożonych wyginięciem organizmów. System ten umożliwia użytkownikom tworzenie obrazów 3D za pomocą urządzenia sterującego, które naśladuje pędzel i tym samym dosłownie pozwala ożywiać ich pomysły.Technologie asystujące to branża rozwijająca się bardzo dynamicznie. Lu Stout rozmawia z Sarah Ezekiel, której stwardnienie zanikowe boczne (ALS), choroba uniemożliwiająca mówienie i poruszanie się, nie przeszkodziło jej w tworzeniu sztuki. Ezekiel korzysta z technologii EyeGaze firmy Tobii Dynavox służącej do malowania za pomocą ruchu oczu. Opowiada o procesach twórczych przyświecających jej pracom i wyjaśnia, w jaki sposób urządzenie pozwoliło jej odzyskać kontrolę nad własnym życiem.Z kolei filmowcowi Chase'owi Burtonowi technologia umożliwiła zupełnie nowe doświadczanie muzyki. CNN prezentuje artystę, który właśnie pracuje nad ścieżką dźwiękową, używając do tego specjalnej, wyposażonej w system wibracji "kamizelki", która stymuluje poszczególne części ciała i tym samym pozwala na odczuwanie muzyki, bez konieczności jej słyszenia - Burton jest osobą niesłyszącą. Opisuje tę technologię nie jako kompensacyjną, ale całkowicie nową, holistyczną metodę pozwalającą rozumieć muzykę w innym wymiarze - skierowaną zarówno do głuchoniemych, jak i słyszących.Ostatnią bohaterką programu "Tech for Good" jest indyjska gwiazda YouTube'a - Gangavva. Technologia zmieniła życie rolniczki, gdy ta zaczęła występować w serii filmów zatytułowanych "My Village Show". Kanał przyniósł jej ogromną popularność w sieci, zbierając miliony wyświetleń i gromadząc rzesze subskrybentów, a także zapewnił stały dochód całej wiosce, w której mieszka Gangavva.Premiera "Tech for Good" odbędzie się na CNN International w sobotę (8 sierpnia 2020 roku) o godzinie 7.30.