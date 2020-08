III Festiwal Muzyki Tanecznej w TVP2. Disco-polo i szalone party Marka Sierockiego

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend TVP2 będzie transmitowała trzecią edycję Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach

• Na scenie wystąpią największe gwiazdy m.in.: Zenon Martyniuk, Fun Factory, Boys, Dr. Alban, Weekend, 2Unlimited, Bayer Full.

Taneczne wydarzenie muzyczne po raz trzeci odbędzie się w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Tym razem do wspólnej zabawy zaprasza Marek Sierocki, który będzie pełnił dwie role - prowadzącego i DJ-a.W sobotę na scenie amfiteatru Kadzielnia wystąpią: Zenon Martyniuk, Dr. Alban, Fun Factory, Boys, Bayer Full, F.R. Dawid, Piękni i Młodzi, Daj To Głośniej, Weekend, After Party, Jorrgus, Classic, 2 Unlimited, Ronnie Ferrari. W roli prowadzących zobaczymy: Izabellę Krzan, Tomasza Kammela i Marka Sierockiego, a relację zza kulis przedstawi Mateusz Szymkowiak.W niedzielę widzowie będą się bawić w rytmie piosenek w wykonaniu: Fun Factory, Boys, Classic, 2 Unlimited, Extazy, Power Play, CamaSutra, Dr. Alban, Zenon Martyniuk, MiG, Piękni i Młodzi, Weekend, Jorrgus, Mejk, Baby Full, Daj To Głośniej i Bayer Full. Koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i oczywiście Marek Sierocki, a zza kulis będzie ich wspierać Mateusz Szymkowiak.