Canal+ zapowiada nowy sezon Ekstraklasy

Łukasz Szewczyk

• Już 21 sierpnia 2020 roku zawodnicy szesnastu klubów, w tym trzech beniaminków, przystąpią do rywalizacji w kampanii 20/21.

• 100 proc. Ekstraklasy wyłącznie na antenach Canal+

Plan transmisji 1 kolejki EKstraklasy 2020/21 w Canal+

Poprzedni sezon na najwyższym stopniu podium, zdobywając 14. tytuł mistrza Polski w historii klubu, zakończyła Legia Warszawa. Wicemistrzem został Lech Poznań, a na ostatnim stopniu podium uplasowała się ekipa Piasta Gliwice.W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce nie udało się utrzymać drużynom Arki Gdynia, Korony Kielce i Łódzkiego Klubu Sportowego. W ich miejscu, w sezonie 20/21 zobaczymy trzy ekipy, które wywalczyły awans z Fortuna 1. ligi. Bezpośrednią promocję uzyskała Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała, a dołączyła do nich - po zwycięstwie w barażach - Warta Poznań.Piłkarze Stali i Warty wracają do Ekstraklasy po - kolejno - 24 i 25 latach nieobecności. Tak długiemu rozbratowi z rodzimą piłką na najwyższym poziomie smaczku dodaje fakt, że oba kluby na swoim koncie posiadają po dwa tytuły Mistrza Polski. Znacznie krócej na powrót do elity czekano na Śląsku Cieszyńskim. Podbeskidzie ostatni raz występowało w Ekstraklasie w sezonie 2015/2016.Kampania 20/21 rozpocznie się 21 sierpnia, a wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy zobaczyć będzie można w kanałach sportowych Canal+.