F1 na legendarnym torze, australijski futbol, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

• Zawodnicy elitarnej Formuła 1 w niedzielę ponownie będą walczyć o zwycięstwo na legendarnym torze Silverstone, a w piątkowej sesji treningowej weźmie udział Robert Kubica.

• Sympatycy "czarnego sportu" obejrzą prestiżowe starcie zespołów z Częstochowy i Zielonej Góry w najlepszej żużlowej lidze świata,

• Kibiców piłkarskich czeka futbol w ciekawym, australijskim wydaniu: mecz Perth Glory - Melbourne Victory.

Gwiazdy Formula 1 drugi weekend z rzędu będą rywalizować na legendarnym Silverstone, ale tym razem stawką będzie triumf w zawodach wyjątkowych, bo upamiętniających 70 lat mistrzostw świata w najszybszej serii wyścigowej. To właśnie na tym brytyjskim torze w 1950 roku rozpoczęła się wspaniała historia rywalizacji w elicie sportów samochodowych.Jednym z najlepszych kierowców tych kilkudziesięciu lat może zostać Lewis Hamilton, obecnie największa gwiazda Formula 1. Brytyjczyk zdobył w swojej karierze sześć tytułów mistrza świata i jeśli obecny sezon także zakończy się jego triumfem, będzie miał ich w kolekcji tyle samo co najlepszy pod tym względem Michael Schumacher. Hamilton ma na to ogromne szanse, bo wyraźnie dominuje w pierwszej części sezonu - zwyciężył w trzech z czterech wyścigów. Czy sprawi radość swoim rodakom i w niedzielę ponownie wygra w swojej ojczyźnie?Ten w weekend z Formula 1® będzie szczególny również dla kibiców z Polski. W piątek, podczas pierwszej sesji treningowej poprzedzającej EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020, zobaczymy na torze Roberta Kubicę, który poprowadzi bolid teamu Alfa Romeo Racing ORLEN.W piątkowy wieczór widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć mecz ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra, czyli starcie głównych rywali FOGO UNII Leszno w walce o drużynowe mistrzostwo Polski na żużlu. Kibice gospodarzy liczą przede wszystkim na regularnie punktujący duet Leon Madsen - Fredrik Lindgren, a liderem zielonogórzan jest z kolei Martin Vaculik. Drużyna Falubazu w czerwcu przegrała wysoko z Włókniarzem 31:59 i w rewanżu ma nadzieję odnieść zwycięstwo, które umocni ją w ścisłej czołówce tabeli.Wcześniej tego samego dnia stacja pokaże mecz PGG ROW Rybnik - MRGARDEN GKM Grudziądz. Największy wpływ na formę drużyny z Grudziądza ma postawa Artioma Łaguty. Utalentowany Rosjanin dźwiga na swoich barkach brzemię lidera zespołu, ale czy wystarczy mu doświadczenia i sił na to, by wprowadzić go do fazy play-off? Wyjazdowe zwycięstwo w Rybniku będzie ważne w kontekście realizacji tego celu.Końcówka fazy zasadniczej w lidze australijskiej przebiega bardzo ciekawie, ponieważ w czołówce tabeli trwa zacięta walka o jak najlepsze rozstawienie przed play-off. Jednym z zespołów rywalizujących o najwyższe lokaty jest Perth Glory. Jego kibice liczą przede wszystkim na strzelecką formę Bruno Fornaroliego, wspomaganego przez doświadczonego Diego Castro. Czy poprowadzą swoją drużynę do pierwszej w tym sezonie wygranej z Melbourne Victory?Plan transmisji:Piątek (7 sierpnia):• 15:55 EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020: 2.(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 17:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (8 sierpnia):• 08:55 Hyundai A-League:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski• 11:55 EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020: 3.(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 14:55 EMIRATES FORMULA 1 70TH ANNIVERSARY GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski, Filip KapicaNiedziela (9 sierpnia):• 15:05(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Mikołaj Sokół, Andrzej BorowczykPoniedziałek (10 sierpnia):• 19:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 23:00(Eleven Sports 1)