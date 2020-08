Superpuchar Polski, Liga Mistrzów, siatkówka plażowa, wyścigi - sportowy weekend na antenach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Sportowym wydarzeniem weekendu na antenach Grupy Polsat będzie mecz o Superpuchar Polski.

• Wśród propozycji m.in. mecze Ligi Mistrzów, mecze towarzyskie, siatkówka plażowa, golf, wyścigi

Mesz o Superpuchar Polski stanowi wstęp do piłkarskiego sezonu 2020/2021 na boiskach w Polsce. Do walki o trofeum staje mistrz PKO BP Ekstraklasy, Legia Warszawa oraz zdobywca Pucharu Polski, Cracovia.Stołeczny klub w zakończonym w lipcu sezonie 2019/2020 zdobył mistrzostwo kraju po raz czternasty w historii, i po raz piąty staje przed szansą zdobycia Superpucharu Polski. Poprzednio Legia Warszawa dokonała tej sztuki w 2008 roku, kiedy pokonała Wisłę Kraków 2:1. Tamten triumf doskonale pamięta obecny trener zespołu, Aleksandar Vuković, który wystąpił we wspomnianym spotkaniu.Dla Cracovii to pierwszy mecz o to trofeum, dzięki historycznej wygranej w Pucharze Polski. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza 24 lipca wygrała z Lechią Gdańsk 3:2 po dogrywce. Na finiszu Ekstraklasy zespół zajął siódme miejsce.W sezonie 2019/2020 drużyny mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Trzy spotkania w rozgrywkach ligowych wygrała Legia (kolejno 2:1, 2:1 i 2:0), a Cracovia zwyciężyła 3:0 w półfinale Pucharu Polski.Mecze o Superpuchar Polski rozgrywane są z przerwami od 1983 roku. Do tej pory rozegranych zostało dwadzieścia osiem spotkań. W 2019 roku trofeum wywalczyła Lechia Gdańsk po zwycięstwie 3:1 nad Piastem Gliwice.Studio od godziny 19.00 w Polsacie Sport.Sportowy weekend na antenach Grupy Polsat:Piątek (7 sierpnia):• 15.30 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy kobiet PreZero Grand Prix PLS -(Polsat Sport)• 17.00 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy kobiet PreZero Grand Prix PLS -(Polsat Sport)• 20.50 Liga Mistrzów - rewanżowy mecz 1/8 finału:(Polsat Sport Premium 1)• 20.50 Liga Mistrzów - rewanżowy mecz 1/8 finału:(Polsat Sport Premium 2)• 22.00 Golf:(Polsat Sport Extra)Sobota (8 sierpnia)• 10.25 Formuła 3: Grand Prix Wielkiej Brytanii -(Polsat Sport Extra)• 11.00 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS - mecz ćwierćfinałowy:(Polsat Sport)• 12.30 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS - mecz ćwierćfinałowy:(Polsat Sport)• 14.10 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Czech -(Polsat Sport Extra)• 14.35 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Czech -(Polsat Sport Extra)• 15.30 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS - mecz ćwierćfinałowy:(Polsat Sport)• 16.45 Formuła 2: Grand Prix Wielkiej Brytanii -(Polsat Sport Extra)• 17.00 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS - mecz ćwierćfinałowy:(Polsat Sport)• 18.45 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport Extra)• 20.50 Liga Mistrzów - rewanżowy mecz 1/8 finału:(Polsat Sport Premium 1)• 20.50 Liga Mistrzów - rewanżowy mecz 1/8 finału:(Polsat Sport Premium 2)• 22.00 Golf:(Polsat Sport Extra)Niedziela (9 sierpnia):• 09.45 Formuła 3: Grand Prix Wielkiej Brytanii -(Polsat Sport News)• 11.00- magazyn piłkarski (Polsat Sport)• 11.00 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS -(Polsat Sport Extra)• 11.10 Formuła 2: Grand Prix Wielkiej Brytanii -(Polsat Sport News)• 12.20 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Czech -(Polsat Sport Extra)• 12.30 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS -(Polsat Sport)• 14.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Czech -(Polsat Sport Extra)• 14.25 Piłka nożna - mecz towarzyski:(Polsat Sport News)• 15.30 Siatkówka plażowa: Turniej finałowy mężczyzn PreZero Grand Prix PLS -(Polsat Sport)• 17.00 Siatkówka plażowa:(Polsat Sport)• 17.25 Liga szkocka - mecz:(Polsat Sport Extra)• 20.00(Polsat / Polsat Sport)• 21.00 Golf:(Polsat Sport Extra)