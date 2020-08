Druga edycja show "Ninja Warrior Polska" od września w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Nowy sezon, nowi uczestnicy, nowa szansa na zwycięską walkę z samym sobą i najsłynniejszym torem na świecie.

• 1 września 2020 roku na antenę telewizji Polsat wraca "Ninja Warrior Polska"

Łukasz "Juras Jurkoski, Karolina Gilon i Jerzy Mielewski - prowadzący "Ninja Warrior Polska" w Polsacie / Fot. Krystian Szczęsny

Tytuł polskiego Ninja i 150 tysięcy złotych są wciąż do zdobycia! Wystarczy pokonać wyjątkowo trudny tor - 32 przeszkody na odcinku 150 metrów. Do tej pory tylko 11 śmiałkom na całym świecie udało się dotrwać do końca, przejść przez wszystkie przeszkody, w tym tę najważniejszą - legendarną już Górę Midoriyama.Czy w naszym kraju znajdzie się ten, który pokona 28-metrową Górę Midoriyamę? O tym przekonamy się już jesienią - 1 września w Polsacie startuje druga edycja show!Największy apetyt na wygraną mają ci, którzy w pierwszym sezonie byli najbliżej zwycięstwa. Wśród nich Jakub Zawistowski, bo to właśnie on zaszedł w I edycji show najdalej. Jego rywal, Sylwester Wilk, też się tak łatwo nie podda. Rok temu, krótko po tym jak odpadł z programu, uległ tragicznemu wypadkowi, w którym stracił nogę. Mimo tego nie zwalnia tempa. Trenuje jeszcze więcej, by udowodnić sobie i innym, że jak nie on, to kto? Od września zobaczymy go również w najnowszej edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". W obu programach jest po to, by pokazać, że nigdy nie należy się poddawać.W "Ninja Warrior Polska" pojawią się także goście specjalni, którzy spróbują swoich sił na torze. Zobaczymy m.in.: aktora Marka Kaliszuka, tancerkę i Miss Polonia 2017 Agatę Biernat, byłego piłkarza a obecnie zawodnika MMA Piotra Świerczewskiego, a także gwiazdę polskiej siatkówki Łukasza Kadziewicza.W drugim sezonie zmagań na torze "Ninja Warrior Polska" ponownie zobaczymy: dziennikarza i komentatora Polsat Sport Jerzego Mielewskiego oraz zawodnika MMA Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego - w roli komentatorów, oraz po raz pierwszy - Karolinę Gilon, która poprowadzi show.Producentem wykonawczym "Ninja Warrior Polska" jest Jake Vision Production.