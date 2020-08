"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Hellboy" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Hellboy", "Wymarzony", "Pójdę tam, gdzie ty"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(8 sierpnia). Stan i Dommer, dwaj nastolatkowie z amerykańskiego Nigdzie, wiodą życie pełne upokorzeń i frustracji. Kiedy w szopie jednego z nich zagnieżdża się wampir, postanawiają wykorzystać nieproszonego lokatora do wyrównania z rachunków ze światem. Film Franka Sabatelli opowiada o tym, że dorastanie bywa czasem prawdziwym horrorem.Sobotnią premierą będzie(8 sierpnia). Czerwona skóra, spiłowane rogi, charyzma zmęczonego życiem detektywa. Hellboy, heros z piekła rodem, tym razem musi stawić czoła czarownicy Nimue. Oto reboot serii wedle komiksów Mike'a Mignoli. Reżyserem nowego "Hellboya" jest Neil Marshall, specjalista od ekranowej fantastyki, mający w dorobku m.in. głośny horror "Zejście" oraz jedne z najbardziej spektakularnych odcinków "Gry o tron".W niedzielę premiera filmu(9 sierpnia). Jean prowadzi tymczasowy dom dziecka. Właśnie przybył mu podopieczny - Theo, osesek, który z miejsca staje się jego ulubieńcem. Opieka społeczna musi jednak znaleźć szkrabowi nowych rodziców i wtedy pojawia się Alice Langois, od kilku lat starająca się o adopcję, a dziś już przekonana, że podoła roli mamy. Paleta emocji w filmie Jeanne Herry, specjalistki od poruszających historii obyczajowych.Niedzielną Megapremierąbędzie film(9 sierpnia). Pozostający przy życiu członkowie Ruchu Oporu jednoczą siły, aby stawić czoła Najwyższemu Porządkowi. Każdy z nich zmaga się zarówno ze swoimi własnymi demonami, jak i ze skutkami wydarzeń z przeszłości. Tymczasem Jedi i Sithowie prą do ostatecznego starcia. W centrum wydarzeń jest Rey (Daisy Ridley), niegdyś sierota, która stała się ostatnią nadzieją Ruchu Oporu i walczy jako ostatni rycerz Jedi w galaktyce.Finałowa część największej sagi filmowej wszech czasów. Lucasfilm i wyróżniony nagrodą Emmy reżyser J.J. Abrams znowu łączą siły, aby po raz kolejny zabrać widzów w pełną przygód podróż do świata Gwiezdnych Wojen. W obsadzie obrazu znaleźli się nieżyjąca już Carrie Fisher, Mark Hamill, dwukrotnie nominowany do Oscara Adam Driver, Daisy Ridley oraz John Boyega.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(8 sierpnia, Cinemax 2). Yuichi Ishii jest przedsiębiorcą, który zajmuje się odgrywaniem roli członka rodziny swoich klientów. Podczas nowego zlecenia mężczyzna musi wcielić się w rolę zaginionego ojca dwunastoletniej Mahiro. Sytuacja szybko się komplikuje, kiedy rzeczywistość zaczyna mieszać się z fikcją.W niedzielę(9 sierpnia), Cinemax). Obraz przedstawia dzieciństwo aktora Otisa Lorta (Noah Jupe i Lucasa Hedgesa) oraz jego młodzieńcze lata, kiedy to poprzez sny i kino próbuje on pogodzić się z ojcem. Pokazuje rozwój kariery młodego artysty, który w szybkim czasie staje gwiazdorem, jednocześnie zmagając się z własnymi demonami oraz licznymi nałogami. Autorem scenariusza jest popularny aktor Shia LaBeouf, który opowiada o własnych doświadczeniach i historii. Pokazuje przy tym swoje burzliwe dzieciństwo i wczesne lata młodzieńcze. LaBeouf podejmuje się śmiałego i terapeutycznego wyzwania zagrania swojego ojca. W produkcji można po raz pierwszy na dużym ekranie zobaczyć artystkę znaną jako FKA Twigs.Drugą premierą będzie(2 sierpnia, Cinemax 2). Vali (Géraldine Nakache) i Mina (Leïla Bekhti) są dwiema siostrami, które są jak ogień i woda. Pierwsza jest artystką i marzycielką, która w życiu kieruje się uczuciami. Druga - zawsze racjonalną i zdystansowaną terapeutką. Ich ojciec desperacko szuka okazji, aby jego córki spędziły ze sobą trochę czasu i znalazły wspólny język. W końcu znajduje pretekst: Vali ma przesłuchanie w Paryżu i Mina musi jej towarzyszyć, pomimo całkowitej pogardy dla pasji siostry.Tragikomedia opowiadająca o skomplikowanej relacji dwóch całkowicie różnych od siebie sióstr. W ich role wcielają się wyróżniona statuetką Cezara Leïla Bekhti oraz Géraldine Nakache, która również stanęła za kamerą.