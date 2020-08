"Kraina Lovecrafta". Nowy serial HBO na podstawie powieści Matta Ruffa (wideo)

Łukasz Szewczyk

Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Letitią (Jurnee Smollett-Bell) oraz wujem George'm (Courtney B. Vance) wyrusza z Chicago w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Ich wyprawa szybko przeradza się w walkę o przetrwanie, podczas której bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z rasistowskim terrorem białej Ameryki, ale także przerażającymi potworami rodem z powieści Lovecrafta.W rolach głównych w serialu występują: Jonathan Mayors, Jurnee Smollett-Bell, Aunjanue Ellis, Abbey Lee, Jada Harris, Wunmi Mosaku oraz Michael Kenneth Williams. W pozostałych rolach grają: Courtney B. Vance, Jamie Chung, Jamie Neumann, Jordan Patrick Smith i Tony'ego Goldwyna.Obowiązki producentki wykonawczej oraz showrunnerki pełni Misha Green. Pozostałymi producentami wykonawczymi są: J.J. Abrams Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demange, który także wyreżyserował pierwszy odcinek, oraz Daniel Sackheim, będący jednocześnie reżyserem drugiego i trzeciego odcinka. Producentem wykonawczym odcinka pierwszego jest również David Knoller. Serial wyprodukowany został przez spółki afemme, Inc., Bad Robot Productions i Monkeypaw Productions we współpracy z Warner Bros. Television.Produkcja powstała na podstawie powieści Matta Ruffa o tym samym tytule.Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie HBO GO od rana. Premiera na antenie HBO odbędzie się równolegle z premierą amerykańską, czyli o godzinie 03:00, powtórka zaplanowana została tego samego dnia o godzinie 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą miały co tydzień, w poniedziałki. Serial składa się z 10 odcinków.