Ruszyły zdjęcia do 11. edycji "The Voice of Poland" TVP2. Zmiany wśród trenerów

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęły się nagrania "The Voice of Poland".

• Na trenerskich fotelach zasiadają Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental.

• Premiera jesienią 2020 roku w TVP2

Trenerzy 11. edycji „The Voice of Poland” TVP2 / Fot. Jan Bogasz / TVP

Ponad 90 uczestników spośród 12 tysięcy osób, które zgłosiły się do programu, zaprezentuje swoje wokalne umiejętności na najlepszej scenie muzycznej w Polsce. Talent uczestników jedenastej edycji "The Voice of Poland" ocenią dobrze znani widzom trenerzy.W programie ponownie zobaczymy, która zasiadała na trenerskim fotelu w trzeciej, piątej i szóstej edycji show. Co skłoniło wokalistkę do wzięcia udziału w nowej odsłonie programu - sentyment a może muzyczne uzależnienie?- wyjaśnia trenerka, którą po raz ostatni mogliśmy oglądać na czerwony fotelu w 2018 roku w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". To właśnie podopieczna Edyty Górniak - Roksana Węgiel, wygrała wówczas program i w błyskawicznym tempie stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce i zagranicą.- wyjaśnia artystka.Obok Edyty Górniak w muzycznym talent-show po raz pierwszy zobaczymy, którą wcześniej mogliśmy oglądać w "The Voice Senior". Podopieczne artystki, siostry Szydłowskie, wygrały pierwszą polską edycję z udziałem seniorów. Po raz czwarty swoim doświadczeniem aspirujących wokalistów wspierać będzie. W programie nie zabraknie także. Będzie to już dziewiąta edycja z udziałem muzyków z zespołu Afromental. Alicja Szemplińska z ich drużyny wygrała dziesiątą, jubileuszową edycję "The Voice of Poland".Jedenastą edycję programu prowadzą. W gronie współprowadzących pojawią się także, który wspólnie zzjadą Polskę wzdłuż i wszerz wręczając uczestnikom zaproszenia do programu. Duet pojawi się również w odcinkach na żywo, a sam Adam dołączy do Maciej Musiała także na etapie Bitew.