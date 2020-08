Superstacja z nową ramówką. Jagielski, Pakosińska, Rutkowski, Kret, Migała

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu Superstacja wystartowała odświeżona ramówka Superstacji

• Oprócz przeglądu newsów i prognozy pogody przygotowano programy m.in. o tematyce historycznej, społecznej, kryminalnej, ekologicznej, świecie show-biznesu, a także codzienny talk-show.

(od poniedziałku do czwartku o godz. 18:30 i 22:30) to program, w którym Wojciech Jagielski, człowiek, który "zjadł zęby" na telewizji oraz Katarzyna Pakosińska, artystka kabaretowa i aktorka, rozmawiają ze znanymi postaciami polskiego show-biznesu. Wojciech Jagielski w formule wywiadu "jeden na jednego" niezwykle umiejętnie wydobywa najskrytsze tajemnice ze swojego rozmówcy. Natomiast Katarzyna Pakosińska zaprasza gwiazdy, aby poznać ich punkt widzenia na tematy, którymi żyje świat.Najbardziej szokujące sprawy kryminalne, zabójstwa, wymuszenia rozbójnicze, handel ludźmi i inne drastyczne, kontrowersyjne sprawy, mrożące krew w żyłach - to czeka widzów w programie Krzysztofa Rutkowskiego(emisja w każdy piątek o godzinie 18.30).Skarby, ludzkie sekrety i nieznane dotąd opowieści widzowie Superstacji zobaczą w programie(od poniedziałku do piątku o godz. 15.30 i 17.30). Gospodarz programu Łukasz Kazek, dziennikarz i popularyzator historii z Dolnego Śląska odkryje przed widzami nieznane karty historii XX wieku - zarówno wstydliwe tajemnice tyranów jak i skomplikowane losy zwykłych ludzi, uwikłanych w wielką politykę.(od poniedziałku do piątku o godz. 15.10) to program rozrywkowy, w którym prowadzący Monika Goździalska i Michał Migała w kontrowersyjny, ale zabawny sposób komentują najnowsze doniesienia ze świata gwiazd. Nie cofają się przed tym, by zdradzić najskrytsze tajemnice bywalców ścianek i czerwonych dywanów. W zabawny sposób drwią z celebrytów, ale też stają w obronie tych, na których wylewa się ogromna fala hejtu. Gośćmi prowadzących są celebryci, aktorzy, muzycy, jednym słowem ludzie znani i często kontrowersyjni.Pandemia koronawirusa dowiodła nawet największym niedowiarkom, że to, co dzieje się na świecie nawet bardzo daleko od Polski, może mieć wpływ na nasze życie, tu w Polsce. Prowadząca program(od poniedziałku do piątku o godz. 16.10). Agnieszka Ludwisiak-Wypior przedstawi widzom Superstacji ważne informacje ze świata polityki gospodarki, komentowane przez ekspertów i naukowców. Tutaj można zobaczyć świat taki jaki jest. Pełen ludzkich dramatów i grozy, ale i radości oraz miłych niespodzianek, pełen plotek z życia gwiazd, a także zwykłych ludzi.Kolejna pozycja w ramówce to(od poniedziałku do piątku po godz. 16.30). Wstrząsające historie i ludzkie dramaty. Program prowadzą Joanna Jonczyk i Marek Gawroński. Reporterzy Superstacji docierają wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda ludziom i zwierzętom.(od poniedziałku do piątku o godz. 15.40 i 17.40) to autorski program o tematyce ekologicznej dla każdego! Znany prezenter pogody Jarosław Kret w lekki i barwny sposób prezentuje problemy dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony. Pokazuje w nim wszystko, co jego(od poniedziałku do piątku o godz. 17.00) to program interwencyjny, w którym prowadząca Agnieszka Ludwisiak-Wypior porusza tematy społeczne. Program z udziałem gości i ekspertów ma zwrócić uwagę tych, którzy krzywdzą, pozwalają na krzywdzenie lub nie zauważają krzywdy człowieka. Prowadząca nie cofa się przed tematami tabu, stara się je oswajać w sposób delikatny, nie obrażając ani widza, ani bohatera, ale jednocześnie konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu.W ramówce znalazło się także miejsce na magazyn(codziennie o godz. 15.50 i 17.50), a w nim relacje z bieżących imprez sportowych z kraju i ze świata, prezentowane przez Tomasza Zimińskiego i Małgorzatę Chodkowską.Z koleito krótkie, minutowe, graficzne informacje o jakości powietrza w poszczególnych regionach Polski, wykonane na podstawie codziennych badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.W ramówce Superstacji widzowie mogą zobaczyć od poniedziałku do piątku o 10:00 również serię historyczną autorstwa Bogusława Wołoszańskiego, a zaraz po niej o 10:30 serial dokumentalny, opisujący życie za murami najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.