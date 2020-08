Nowy serial "Dzień trzeci" z Judem Law i Naomi Harris. Premiera jesienią w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

Serial "Dzień trzeci" w HBO i HBO GO / Fot. materiały prasowe HBO

Głównym bohaterem pierwszej części miniserialu zatytułowanej "Lato" jest Sam, grany przez Jude'a Law, który przyjeżdża na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii, gdzie poznaje jej mieszkańców, gotowych na wszystko, aby zachować kultywowane od pokoleń tradycje. Sam mieszka na odludziu i nie jest w stanie opuścić idyllicznego i niebezpiecznie urokliwego świata, który stopniowo odkrywa. Odprawiane w tajemnicy przez mieszkańców wyspy rytuały skłaniają bohatera do przepracowania traumatycznych wydarzeń z przeszłości z zaburzonej perspektywy teraźniejszości. Kiedy granice między fantazją i rzeczywistością stają się coraz bardziej płynne, upór, z jakim Sam stara się poznać prawdę, skłania mieszkańców wyspy do wyjawienia wstrząsającej tajemnicy. Autorem scenariusza do części "Lato" jest Dennis Kelly, a wyreżyserował ją Marc Munden.Akcja "Zimy" rozwija się przez trzy kolejne odcinki. Główna bohaterka - Helen, grana przez Naomi Harris, jest kobietą o silnym charakterze, która zawsze trzyma się na uboczu. Helen przyjeżdża na wyspę w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ją pytania, ale jej obecność ma nieprzewidziane konsekwencje i sprawia, że zacierają się granice między fikcją i rzeczywistością. Autorami scenariusza części "Zima" są Kit De Waal, Dean O`Loughlin i Dennis Kelly. Za reżyserię tej części odpowiada Philippa Lowthorpe.W rolach głównych występują Jude Law i Naomie Harris, którym partnerują Katherine Waterston, Emily Watson i Paddy Considine.Miniserial "Dzień trzeci" jest koprodukcją Sky i HBO. Jest to pierwszy serial zrealizowany przez Sky Studios, nową wytwórnię stacji telewizji Sky, we współpracy z Plan B Entertainment, Punchdrunk, oraz scenarzystą Dennisem Kelly'm. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Felix Barrett i Dennis Kelly.Pierwszy odcinek dostępny będzie w serwisie HBO GO od rana. Premiera na antenie HBO odbędzie się tego samego dnia o godz. 20:10. Kolejne odcinki swoje premiery będą miały co tydzień, we wtorki. Serial składa się z 6 odcinków.