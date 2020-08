Gwiazdy F1 na torze w Katalonii, wyścigi DTM z udziałem Roberta Kubicy, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

Formuła 1, DTM i PGE Ekstraliga, czyli potężna dawka międzynarodowej motoryzacji w najlepszym wydaniu czeka w ten weekend na widzów ELEVEN SPORTS.

Oczy kibiców najbardziej prestiżowej serii wyścigów samochodowych na świecie tym razem będą zwrócone na Hiszpanię. Głównym faworytem rywalizacji będzie broniący tytułu Lewis Hamilton, który wygrał 3 z pierwszych 5 Grand Prix obecnego sezonu i mierzy w siódmy tytuł mistrza świata w karierze. Mimo rewelacyjnej jazdy i świetnego bolidu Brytyjczyka da się pokonać, co w ostatni weekend pokazał Max Verstappen. Czy na torze Circuit de Barcelona-Catalunya powtórzy wyczyn z 2016 roku, kiedy zwyciężył w Grand Prix™ Hiszpanii mając zaledwie 19 lat?Materiałem na przyszłą wielką gwiazdę motorsportu jest także Charles Leclerc, rówieśnik Verstappena. Reprezentujący Monako kierowca w zeszłym sezonie dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium, a w tym roku również trzyma się blisko ścisłej czołówki. Oprócz nich, podczas Grand Prix™ Hiszpanii warto obserwować Valtteriego Bottasa, partnera Hamiltona z zespołu Mercedesa, który triumfował w pierwszym tegorocznym wyścigu, w Austrii.Pojazdy mogące osiągać prędkość 300 km/h, silniki o mocy około 600 koni mechanicznych i prestiżowa rywalizacja, której historia sięga połowy lat 80. Wyścigi DTM są jednym z najważniejszych punktów europejskiego kalendarza sportów motorowych, a o ich klasie świadczy to, że udział brały w nich takie gwiazdy jak Ralf Schumacher, David Coulthard czy Mika Häkinnen. Polskich kibiców cieszy obecność Roberta Kubicy, który w tym roku debiutuje w stawce. W weekend będzie można go oglądać na położonym w Brandenburgii torze Lausitzring. Jego nowoczesna konstrukcja sprawia, że trasę można modyfikować w zależności od potrzeb. W sobotę i niedzielę kierowcy będą ścigać się na krótszych okrążeniach, dlatego fani motorsportu oczekują dynamicznej i ostrej rywalizacji od samego początku. Jak wypadnie w niej kierujący BMW M4 Turbo DTM Robert Kubica?Spotkanie MOJE BERMUDY STAL Gorzów - PGG ROW Rybnik może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o pozostanie w PGE Ekstralidze. Jego faworytem będą gorzowianie, którzy w tym tygodniu, w ciągu zaledwie dwóch dni, sensacyjnie pokonali drużyny z Częstochowy i Lublina, dzięki czemu opuścili ostatnie miejsce w tabeli. Jak na mistrza świata przystało, rewelacyjnie pojechał Bartosz Zmarzlik. Lider STALI w spotkaniu z ELTROX WŁÓKNIARZEM Częstochowa zdobył 15, a w meczu z MOTOREM Lublin 18 punktów. W tym drugim przypadku wygrał wszystkie swoje biegi! Jeśli poprowadzi zespół do zwycięstwa z PGG ROW Rybnik, gorzowianie zyskają nad zamykającym stawkę rywalem sporą przewagę w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze.W drugim piątkowym meczu, MOTOR Lublin postara się pokonać FOGO UNIĘ Leszno i utrzymać miejsce w ligowej czołówce. Zadanie będzie bardzo trudne, ponieważ w ekipie gości świetnie spisuje się Rosjanin Emil Sajfutdinow, aktualnie najskuteczniejszy żużlowiec PGE Ekstraligi. Liderem lublinian jest jego rodak Grigorij Łaguta, który poprowadził zespół m.in. do ważnych zwycięstw z drużynami z Częstochowy i Wrocławia.Czy rewelacyjny Cristhian Stuani wprowadzi Gironę do LaLiga Santander? Doświadczony urugwajski napastnik w tym sezonie strzelił aż 29 goli i to głównie od jego formy zależą dalsze losy drużyny z Katalonii. Do liderów zespołu należą także były pomocnik FC Barcelony Gerard Gumbau i Joan Mojica, podstawowy obrońca reprezentacji Kolumbii na ostatnim mundialu. Jeśli Girona wyeliminuje Almerię, awansuje do finału baraży, który będzie ostatnim etapem walki o LaLiga Santander. Wcześniej awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii wywalczyły SD Huesca i Cádiz FC -drużyny, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w tabeli Segunda División.Plan transmisji:Piątek (14 sierpnia):• 10:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2020:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2020:(Eleben Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczakstudio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech• 20:15, PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Jacek Frątczakstudio: Maciej Markowski, Patryk MalitowskiSobota (15 sierpnia):• 08:55 Hyundai A-League:(Eleven Sports )• 10:40 DTM Lausitzring Sprint:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół, studio: Maciej Jermakow• 11:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 13:25 DTM Lausitzring Sprint: wyścig (Eleven Sports 1, studio od 13:10)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2020:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej JermakowNiedziela (16 sierpnia):• 10:40 DTM Lausitzring Sprint:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 13:25 DTM Lausitzring Sprint:(Eleven Sports 1, studio od 12:45)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 15:05(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow• 18:55 Segunda División,(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Gazda, Mateusz Majak