Siatkarska Liga Mistrzów i europejskie puchary przez pięć lat wyłącznie w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat nabyła na wyłączność prawa do transmitowania meczów siatkarskiej Ligi Mistrzów, Pucharu CEV oraz Challenge Cup kobiet i mężczyzn.

• Umowa została zawarta na pięć sezonów począwszy od rozgrywek 2020/21 do sezonu 2024/25 włącznie.

Umowa na transmitowanie rozgrywek została zawarta za pośrednictwem firmy Infront, wyłącznego agenta sprzedaży praw CEV, należącej do Wanda Sports Group.- powiedział Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji PolsatRywalizację w Lidze Mistrzów kobiet i mężczyzn poprzedzą rundy wstępne rozgrywane we wrześniu i październiku. Ich zwycięzcy dołączą do zespołów, które grę w elicie zapewniły sobie wysokimi lokatami zajętymi w rozgrywkach krajowych. Faza grupowa z udziałem dwudziestu uczestników potrwa od listopada do lutego. W kolejnych tygodniach odbędą się mecze ćwierćfinałowe i półfinały, a triumfatorów poznamy 1 maja 2021 roku.Przedstawiciele polskiej Plusligi w Lidze Mistrzów to zespoły z Kędzierzyna-Koźla, Warszawy i Bełchatowa, a w rundach wstępnych wystartuje Jastrzębski Węgiel. W Lidze Mistrzyń wystąpią ekipy z Polic i Rzeszowa, do których dzięki zmaganiom w rundach wstępnych dołączyć może ŁKS Łódź.- powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. sportu w Telewizji PolsatOprócz Champions League kanały sportowe Polsatu będą też transmitowały na wyłączność zmagania siatkarzy i siatkarek w Pucharze CEV oraz Challenge Cup. W ten sposób kibice siatkówki będą mogli zobaczyć wszystko to, co najlepsze w europejskiej siatkówce klubowej w sportowych kanałach Polsatu.- powiedział Piotr Pykel, Zastępca Dyrektora ds. sportu w Telewizji Polsat