Gala KSW 54: Gamer, Cichy Zabójca, Izu, PPV za 29 zł w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI rusza sprzedaż nadchodzącej gali KSW 54, która odbędzie się 29 sierpnia 2020 roku w warszawskim Global EXPO.

• W walce wieczoru swoje umiejętności zaprezentują Mateusz Gamrot i Shamil Musaev.

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 29 zł.

W walce wieczoru o mistrzowski pas kategorii lekkiej i jednocześnie najbardziej wyczekiwanym pojedynku w tym roku w Europie zmierzą się niepokonani: podwójny mistrz kategorii lekkiej i piórkowej -(16-0, 5 KO) i pochodzący z Rosji(14-0, 8 KO). Po raz pierwszy w okrągłej klatce KSW wystąpią: były pięściarz i pretendent do tytułu mistrza Polski w wadze ciężkiej w boksie -(0-0) oraz jego przeciwnik - potężny (190 cm i 120 kg) Francuz portugalskiego pochodzenia(5-1, 4 KO). Po raz kolejny skrzyżują ze sobą rękawice: autor najszybszych nokautów w Polsce -(20-8, 13 KO) oraz jeden z najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii polskiego MMA -(19-11-1, 11 KO).Autor jednego z najbardziej widowiskowych nokautów w historii organizacji,(6-1, 3 KO), spotka się z okupującym od lat czołowe miejsca w rankingu dywizji do 155 funtów - Marianem Ziółkowskim[/b] (21-7, 5 KO). Związany z KSW od początku karieryprzywita w okrągłej klatce zawodnika z Rumunii -(16-11, 8 KO). Kick-boxer oraz zawodnik MMA wagi lekkiej i piórkowej -((9-6, 5 KO) stanie naprzeciw utalentowanego(9-5). Znany ze swoich umiejętności grapplerskich(7-3, 1 KO) podejmie na KSW 54 niebezpiecznego stójkowicza,(6-2, 3 KO). Przedstawiciel sławnego rodu uderzaczy z Płocka -(8-5, 4 KO) zmierzy się z utytułowanym grapplerem -(6-3, 3 KO).Start wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.Dostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.