Sensacyjne "Sługi wojny" we wrześniu w Canal+ Premium. Premiera TV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2020 roku na antenie Canal+ Premium telewizyjna premiera najnowszego film Mariusza Gawrysia "Sługi wojny"

• W rolach głównych Piotr Stramowski, Maria Kania i Paweł Królikowski

Pilnie strzeżona tajemnica wojskowa, niewyjaśnione morderstwa i policyjny duet, który nie cofnie się przed niczym, by zapobiec katastrofie. Wszystko to w najnowszym filmie sensacyjnym twórców hitu "Sługi boże" w reżyserii Mariusza Gawrysia.Znalezione zostaje ciało profesora Jerzego Abramskiego - specjalisty od przeszczepu szpiku i szefa firmy działającej na polu transplantologii. Jest jasne, że mężczyzna został zamordowany. Do sprawy zostaje przydzielony komisarz Samborski, ksywa "Sambor" (Piotr Stramowski). Na miejscu policjant dowiaduje się, że będzie zmuszony poprowadzić śledztwo wspólnie z młodszą aspirant Martą Zadarą (Maria Kania). Mimo początkowych uprzedzeń, para policjantów tworzy niezawodny duet. Wkrótce ginie kolejna osoba z bliskiego otoczenia profesora. Zaczyna się wyścig z czasem. Śledczy wpadają na trop fundacji "Pomocna dłoń" należącej do nieżyjącego naukowca, a sprawą zaczyna interesować się wywiad wojskowy. Niebezpieczna gra nabiera tempa.Dodatkowo we wrześniu na antenie Canal+ Premium premiera filmu "Sala samobójców. Hejter"