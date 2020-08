Skarb Kibica Ekstraklasy 2020/21 z Przeglądem Sportowym i Faktem

Łukasz Szewczyk

Już jutro (21 sierpnia) w sprzedaży ukaże się najnowsze wydanie "Skarbu Kibica Ekstraklasy", przygotowane przez redakcję "Przeglądu Sportowego".

"Skarb kibica. Ekstraklasa sezon 2020/21. Jesień" - okładka (Przegląd sportowy, 21.08.2020)

Początek nowego sezonu Ekstraklasy w Przeglądzie Sportowym to tradycyjnie nowe wydanie biblii kibiców.to przede wszystkim szczegółowe analizy drużyn, informacje o statusie każdego z zawodników i wszystko to, co niezbędne jest prawdziwemu kibicowi przed wznowieniem ligowych rozgrywek.Na 100 stronach oprócz kadr wszystkich klubów PKO Ekstraklasy, czytelnicy znajdą także m.in. letnie transfery polskich klubów i podstawowe jedenastki wraz z wycenami. Wszystko o budżetach, trenerach, sztabach szkoleniowych, sędziach, regulaminie. Nie zabraknie także dogłębnych analiz, rankingu transferów.- zapowiada Paweł Wołosik, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego."Skarb Kibica. Ekstraklasa sezon 2020/21. Jesień" dostępny będzie z piątkowym wydaniem (20 sierpnia 2020 roku) Przeglądu Sportowego w cenie 8,90 zł. Dodatek będzie również do nabycia z Faktem. Można także zamówić w internetowej księgarni Przeglądu Sportowego."Skarb Kibica Ekstraklasy" będzie do kupienia od 21 sierpnia wraz z "Przeglądem Sportowym" w cenie 8,90 zł.