Kijowska, Zakościelny i Ogrodnik w nowym serialu kryminalnym na podstawie powieści Brejdyganta

Łukasz Szewczyk

• Sony Pictures Television Networks Central Europe rozpoczęło zdjęcia do nowego serialu kryminalnego, będącego adaptacją powieści Igora Brejdyganta, "Rysa" oraz "Układ"

• Na ekranie m.in. Kijowska, Zakościelny, Chabiora, Preis, Ogrodnik

Julia Kijowska na planie nowego serialu / ©SPT Networks CE

"Rysa", pierwsza część cyklu kryminalnego autorstwa Igora Brejdyganta to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym. Największą zagadką okazują się bolesne doświadczenia głównej bohaterki. Monika Brzozowska, policjantka pracująca w warszawskim wydziale zabójstw, stara się wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. Kobieta, w miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw, zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. Bohaterka przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż zwykłe porachunki. Cierpiąca na zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do ponownej walki z demonami przeszłości.Kontynuacją historii komisarz Moniki Brzozowskiej jest "Układ". To thriller polityczny, który wciągnie widzów w mroczny świat układów, zależności i tajemnic.Serial wyreżyserują: Maciej Migas ("Żyć nie umierać", "Oda do radości"), Łukasz Kośmicki ("Ultraviolet", "Ukryta gra") oraz Leszek Dawid ("W głębi lasu", "Jesteś Bogiem"). Scenarzystą wiodącym jest autor powieści - Igor Brejdygant ("Paradoks", "Zbrodnia", "Ultraviolet", "Szadź"). Drugim scenarzystą jest Bartosz Janiszewski ("Ultraviolet", "Wataha").Na ekranie zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Macieja Zakościelnego, Janusza Chabiora, Kingę Preis, Dawida Ogrodnika, Mariusza Ostrowskiego i Zbigniewa Zamachowskiego.Zdjęcia realizowane będą w Warszawie i Gdyni, a za produkcję odpowiada Endemol Shine Polska. SPT Networks CE realizuje projekt we współpracy z Polsatem.