Druga edycja randkowego reality show "Love Island. Wyspa miłości" jesienią w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Reality-show "Love Island. Wyspa miłości" powraca na antenę telewizji Polsat.

• Drugą edycję ponownie poprowadzi Karolina Gilon, modelka i prezenterka telewizyjna.

Po pierwszej polskiej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości" przyszedł czas na kolejną odsłonę miłosnych przygód pod słońcem Love Island. Spragnieni randkowych uniesień uczestnicy drugiej edycji show wylecą do słonecznej i upalnej Hiszpanii, do willi położonej w malowniczej Marbelli na południu półwyspu Iberyjskiego. Na wyspie miłości nie zabraknie skrajnych emocji - od radości, ekscytacji i zainteresowania drugą osobą, po niepewność, smutek i rozczarowanie. Czy uczestnicy odnajdą w niej miłość?Zasady programu pozostają bez zmian. W pierwszym odcinku "Love Island. Wyspa miłości" poznamy 10 młodych, atrakcyjnych, wysportowanych singli, w wieku od 18 do 35 lat - pięć kobiet oraz pięciu mężczyzn, którzy w programie chcą znaleźć miłość, ale też przeżyć przygodę życia. W trwających 6 tygodni randkowych podbojach single już pierwszego dnia łączą się w pary, bazując jedynie na pierwszym wrażeniu. W willi regularnie pojawiać się będą nowi mieszkańcy, których obecność z pewnością spowoduje spore zamieszanie. Raz w tygodniu Islandersi biorą udział w przeparowaniu. To właśnie wtedy decydują czy chcą pozostać z aktualnym partnerem, czy może chcą spróbować stworzyć związek z kimś innym. Osoba bez pary opuszcza program. Istotnym elementem programu jest aktywny udział w grach i zabawach, które pomogą uczestnikom lepiej poznać resztę Islandersów, a także siebie nawzajem. Mieszkańcy willi są pozbawieni telefonów, dostępu do internetu, a niemal 50 kamer nieustannie będzie śledzić każdy ich ruch. W finale o zwycięstwo walczą trzy pary, które zaskarbiły sobie największą sympatię widzów. Zwycięża jedna para, która decyduje czy wybiera miłość, czy pieniądze. A jest o co walczyć! Nagrodą główną w programie jest 100 tysięcy złotych."Love Island. Wyspa miłości" to interaktywne reality show, w którym widzowie za pomocą dedykowanej aplikacji biorą udział w różnego rodzaju quizach, ankietach, a także decydują którzy Islandersi powinni pójść na randkę, albo wskazać kto powinien opuścić program. To widzowie mają decydujący głos i wpływ na rozwój wydarzeń w willi. W aplikacji dostępnych jest także mnóstwo dodatkowych treści, które pozwolą lepiej poznać uczestników, obejrzeć dodatkowe materiały z willi Love Island.Drugą edycję programu ponownie poprowadzi Karolina Gilon - modelka i prezenterka telewizyjna.oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv.W związku z zagrożeniem COVID-19 producent programu zapewnia twórcom zabezpieczenie zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi i przepisami BHP.