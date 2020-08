Tajniki życia na kółkach. Polska seria "Kamperem przez świat" w Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Trzy ekipy postanowiły rzucić wszystko i spełnić swoje marzenia. Kupiły kampery, przerobiły je na własne potrzeby, a potem pojechały w świat.

• To nie jest typowy program o podróżowaniu, ale zapis życia w drodze. Bez konkretnego planu i ograniczeń.

Bohaterowie serii "Kamperem przez świat" wybrali życie na kółkach... Od tak, dla przyjemności! Ich dom jest tam, gdzie zaparkują.Miłosz i Kasia wraz z dziećmi udadzą się na wyprawę do południowej Hiszpanii. Nie mają planu podróży ani wyznaczonego celu. Ich dewiza życiowa to "lecimy na spontanie w latającym dywanie" - tak właśnie nazywają swój przerobiony kamper.Sylwia jest przebojową singielką, która postanowiła samotnie objechać Australię. Bohaterka nowego programu Discovery Channel żadnej pracy się nie boi. Pomaga na farmie i dorabia w pracowni, gdzie powstają spersonalizowane deski surfingowe. Podejmuje różne fuchy, byle tylko zarobić na benzynę i ruszyć w dalszą drogę. Jej odwaga, otwartość na ludzi i zaradność sprawiają, że potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji.Aldona i Daniel to z kolei małżeństwo podróżników, którzy zdecydowali się na objechanie Gruzji "Groszkiem", czyli volkswagenem T4 z 1992 roku. Zima, ciężkie trasy, trudne warunki i śliskie drogi - ich wyprawa będzie pełna wyzwań. Na szczęście podczas swojej eskapady spotkają wielu życzliwych ludzi.Premiera "Kamperem przez świat" we wtorek (25 sierpnia 2020 roku) o godz. 22:00 na antenie Discovery Channel.