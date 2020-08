Jesienne premiery AMC: 6 sezon "Fear the Walking Dead" i 2 sezon "Eli Roth: Historia horroru"

Łukasz Szewczyk

• Kanał AMC Polska zapowiada dwie jesienne premiery

• W październiku polska premiera 6 sezonu "Fear the Walking Dead"

• W listopadzie polska premiera drugiego sezonu serii "Eli Roth: Historia horroru".

6 sezon "Fear the Walking Dead" / Fot. AMC

6. sezon(premiera 12 października o 22:00) odkryje, co stało się z pozoru niemającą racji bytu rodziną zjednoczoną przez misję niesienia pomocy innym. Po tym, jak zostali rozdzieleni przez Virginię (Colby Minifie) i jej Pionierów, grupa jest rozproszona między oddalone od siebie osady. Ostatnia wiadomość Morgana (Lennie James) na końcu 5. sezonu wzywała bohaterów do tego, by "po prostu żyli" - nowy sezon pokaże, co to przesłanie oznacza dla każdej z osób. Niektórzy uznają stabilizację i możliwości czekające wewnątrz społeczności Virginii za intrygujące, inni pogrążą się w mroku, a pozostali zdecydują się walczyć przeciwko okolicznościom, które zostały im narzucone. Życie za murami utworzonymi przez Virginię wystawi każdego z nich na inną próbę oraz zmusi do zdefiniowania kim są w tym nowym świecie.Producentem wykonawczym "Fear the Walking Dead" jest Gimple, a showrunnerami Andrew Chambliss oraz Ian Goldberg, a także Kirkman, Hurd, Nicotero i Alpert. Serial produkowany jest przez AMC Studios.2. sezon serii(premiera 12 listopada o 22:00) wchodzi jeszcze głębiej tam, gdzie spoczywa przerażenie, odkopując przy tym przełomowe filmy i kultowe klasyki oraz grzebiąc we wnętrznościach ostatnich dokonań kinowych w sferze horroru. Serial odkrywa mroczną i nikczemną frajdę płynącą ze strasznych filmów, rzemiosło, które stało za ich stworzeniem oraz sposób, w jaki horrory odzwierciedlają niepokoje swoich czasów. Historia opowiadana jest przez Eli'a Rotha przy pomocy znamienitej obsady złożonej z pisarzy, reżyserów, aktorów, kinematografów, kompozytorów i specjalistów od efektów specjalnych, którzy powołują nasze największe koszmary do życia.W programie wypowiadają się m.in.: Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Ari Aster, Bill Hader, Nancy Allen, Megan Fox, Greg Nicotero, Rob Zombie, James Brolin, Edgar Wright, Piper Laurie, Leonard Maltin, Katharine Isabelle, Jack Black, Slash, Rachel True, Ashley Laurence, Joe Dante, Roger Corman, Mary Harron, John Landis, Tom Savini, Karyn Kusama i wiele innych.Seria "Eli Roth: Historia horroru" jest produkowana przez The Content Group i Marwar Junction Productions. Kurt Sayenga pełni funkcję scenarzysty oraz showrunnera, a producentami wykonawczymi są Eli Roth, Kurt Sayenga, Steven Michaels, Jonathan Koch, Joseph Freed i Allison Berkley.