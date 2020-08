Polo TV szuka najlepszego zespołu weselnego. Jesienią nowy talent show "Disco Band Weselny Show"

Łukasz Szewczyk

Na deskach weselnych sal swoje talenty szlifowali Piękni i Młodzi, Playboys, Bayera, Jagoda, Eratox i wielu innych. Czas na nowe odkrycia. Jak zapowiadają twórcy, w programie "Disco Band Weselny Show" widzowie Polo TV zobaczą najlepsze formacje z całej Polski, które potrafią porwać gości do tańca i bez problemu rozgrzewają parkiet do czerwoności.Uczestnicy zaprezentują nie tylko muzykę weselną. W programie pojawią się również weselne przyśpiewki oraz lokalne obyczaje panujące w ich rodzinnych stronach. Uczestników oceniają największe gwiazdy muzyki tanecznej- Sławomir Świerzyński (Bayer Full), Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Kuba Urbański (Playboys) oraz Norbert Bieńkowski (Radio Vox FM).Gospodarzami "Disco Band Weselny Show" będą prezenterzy znani z anteny Polo TV: Klaudia Wiśniowska oraz Wojciech Grodzki.Pierwszy etap (castingi) składa się z czterech odcinków i prezentuje wszystkie zgłoszone zespoły. Do drugiego etapu przejdzie 20 wybranych zespołów, które zmierzą się w trzech odcinkach (bitwy). Do półfinału z bitew przejdzie po 10 zespołów. W półfinale z pozostałej dziesiątki uczestników jury wytypuje 3 zespoły, które wystąpią w odcinku finałowym i powalczą o tytuł DISCO BAND 2020 oraz występ na Festiwalu Weselnych Przebojów 2021 w Mrągowie (transmisja w telewizji Polsat).Powtórki w niedziele o godz. 17.30, poniedziałki i środy o godz. 20.00Początkowo start programu planowany był na marzec 2020, ale ze względu na pandemię koronawirusa został przełożony.