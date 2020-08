Wyścigi DTM z udziałem Roberta Kubicy, Grand Prix Challenge, walka o LaLiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże dwa kolejne wyścigi DTM z udziałem Roberta Kubicy.

• Ciekawie zapowiadają się również mecze żużlowej PGE Ekstraligi, m.in. starcie prowadzącej w tabeli FOGO UNII Leszno z nieprzewidywalną ekipą MRGARDEN GKM Grudziądz.

• Stacja będzie transmitować również zawody FIM Speedway Grand Prix Challenge, w których wystąpi Krzysztof Kasprzak.

W ten weekend wyścigiodbędą się ponownie na uwielbianym przez kierowców Lausitzring. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły rywalizacji na tym torze w poprzednią niedzielę, kiedy zwycięzca, René Rast, wyprzedził drugiego na mecie Nico Müllera o zaledwie 0,08 sek. Była to najmniejsza różnica między dwoma kierowcami w historii wyścigów DTM. Müller i Rast zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i także tym razem będą faworytami do wygranej. Ich plany postara się pokrzyżować mający za sobą udany początek sezonu Robin Frijns. Polscy kibice będą trzymać kciuki za, któremu w ostatnią niedzielę do punktowanego miejsca zabrakło zaledwie półtorej sekundy. Czy mechanicy zespołu ORLEN Team ART poprawili ustawienia jego BMW M4 Turbo i krakowianin wywalczy swoje pierwsze "oczka" w serii DTM?FOGO UNIA Leszno broni mistrzostwa Polski i jest liderem obecnych rozgrywek, ale w dwóch z ostatnich trzech meczów doznała sensacyjnych porażek. W spotkaniu z MRGARDEN GKM Grudziądz Emil Sajfutdinow i spółka zrobią wszystko, by powrócić na zwycięską ścieżkę, bo tylko to może dać im obronę tytułu. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie gospodarze będą faworytem, ale muszą mieć się na baczności, bo w barwach częstochowian pojedzie Artiom Łaguta, który w tym sezonie ma na koncie 33 wygrane biegi, co jest drugim najlepszym wynikiem w PGE Ekstralidze. Jego starcia z gwiazdami Unii zapowiadają się ekscytująco!Wielu emocji powinno dostarczyć także spotkanie czwartego w tabeli ELTROX WŁÓKNIARZA Częstochowa ze znajdującą się w świetnej formie MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów. To rewanż za konfrontację tych drużyn sprzed dwóch tygodni, kiedy gorzowianie wygrali 49:41, a ich lider, Bartosz Zmarzlik, zdobył aż 15 punktów. Czy tym razem Leon Madsen i jego koledzy z Częstochowy znajdą sposób na rozpędzonych Stalowców?to jednodniowy turniej, który wyłoni trzech uczestników przyszłorocznej edycji cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. W chorwackim Goričan zmierzy się 16 zawodników z 16 federacji z całego świata. Polskę będzie reprezentować Krzysztof Kasprzak, triumfator krajowych zawodów o Złoty Kask w 2019 roku. Wśród jego najgroźniejszych rywali znajdą się takie gwiazdy jak Rosjanin Grigorij Łaguta, Słoweniec Matej Žagar, Duńczyk Mikkel Michelsen, Czech Václav Milík, Chorwat Jurica Pavlič czy Australijczyk Max Fricke. Czy "Kasper", który w swojej karierze aż 11 razy stawał na podium w zawodach Grand Prix, ponownie awansuje do żużlowej elity?W 2021 roku w Indywidualnych Mistrzostwach Świata na żużlu oprócz najlepszej trójki z Goričan weźmie udział sześciu czołowych zawodników tegorocznej edycji cyklu Grand Prix, mistrz Europy Robert Lambert oraz pięciu żużlowców, którzy otrzymają tzw. "dzikie karty". Aktualnym czempionem jest Polak, Bartosz Zmarzlik.Rewanż finału baraży o awans do LaLiga Santander wyłoni ostatni zespół, który w przeszłym sezonie zagra w hiszpańskiej ekstraklasie. Starcie Girona FC - Elche CF zapowiada się niezwykle interesująco, bo pierwsze spotkanie zakończyło się remisem i szanse tych drużyn są bardzo wyrównane. Na Estadi Montilivi w Gironie obie ekipy muszą zaatakować i nie mogą sobie pozwolić na kalkulację. Gospodarze liczą na swojego lidera Cristhiana Stuaniego, który w obecnych rozgrywkach strzelił dotychczas 31 goli. Z kolei po stronie Elche wiele będzie zależało od Jonathasa, który wraca do gry po zawieszeniu, a w swoich pięciu ostatnich występach zaliczył w sumie pięć trafień. Czy to właśnie jeden z tych snajperów przesądzi o losach rywalizacji?Plan weekendowych transmisji:Piątek (21 sierpnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Michał Mitrutstudio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Artur CzajaSobota (22 sierpnia):• 08:55 Hyundai A-League:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski• 10:40 DTM Lausitzring:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25 DTM Lausitzring: wyścig (Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 19:00: zawody w Goričan (Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Marcin KuźbickiNiedziela (23 sierpnia):• 09:55 Hyundai A-League:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 10:40 DTM Lausitzring:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 13:25(Eleven Sports 1, studio od 12:45)komentarz: Marcin Grzywacz, Mikołaj Sokół• 21:55 Baraż LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Gazda, Mateusz MajakPoniedziałek (24 sierpnia):• 20:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)